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Пушки круче масла. А победу одержит инфляция

война войной, а обед по расписанию
Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
13:00 2189

Герман Геринг весной 1935 года в своей речи перед партактивом нацистской партии в Гамбурге так прокомментировал дефицит масла в гитлеровской Германии: «Вооружение сделает нас сильнее, а от масла люди только толстеют». Так был дан ответ на вопрос о том, что важнее: пушки или масло. С 1937 года и до конца войны в Германии, которая готовилась воевать со всем миром, масло выдавали только по карточкам.

В воюющей России производство масла не падает, и даже немного растет, растут и импортные поставки, основную роль в которых играет Беларусь, но проблемы с этим продуктом, в классическом примере конкурирующим с пушками, все-таки возникли. К поставкам подключили Турцию, первая партия масла оттуда в Россию, как отчитался Россельхознадзор, прибыла 27 октября. Обещают еще шесть стран подключить к снабжению РФ маслом, Индия и Иран начали это делать еще раньше.

«Вооружение сделает нас сильнее, а от масла люди только толстеют», - повторял Герман Геринг

Дело в том, что согласно данным Росстата, в сентябре цены на сливочное масло выросли на 17,96% по сравнению с началом 2024 года. По другим источникам, рост составил 25,7% и показал тенденцию к увеличению темпов: только за неделю к 28 октября рост составил 1,9%. Реагируя на неприятную ситуацию, вице-премьер Дмитрий Патрушев вынужден был дать поручения о стабилизации цен. Вот, в частности, завоз импортной продукции должен как-то сдержать их рост.

Производители божатся, что их вины в росте цен нет: растет себестоимость по всей цепочке от сырья до переработки. По августу себестоимость масла превышала прошлогоднюю на 16%, зарплаты сотрудников на 24%, сырье дороже на 20%, плюс выросшая кредитная нагрузка, плюс инфляция, рост затрат на обслуживание и ремонт оборудования и техники. В общем, никак дешевле не получается. Дороже – пожалуйста.

В результате сливочное масло попало в категорию товаров едва ли не роскоши: как написала правительственная «Российская газета», в некоторых магазинах стали выставлять масло на прилавки в защитных боксах, как красную икру, поскольку заметно увеличилось количество краж этого продукта. Для кого-то он стал не по карману, и люди стали решать проблему таким образом.

Инфляция – бич российской экономики, и никакие меры пока с ней не справляются, а прекращать заливать оборонную промышленность деньгами, главный источник роста денежной массы, правительство не собирается. Центробанк объявил о росте базовой ставки до 21%, и, похоже, намерен в декабре довести ее до 23%, но это, как уверены все специалисты, на инфляции мало скажется, зато окончательно убьет гражданский сектор экономики, для которого и без того малодоступное кредитование станет невозможным. 

На днях стало сверхпопулярным видео с участием директора Череповецкого литейно-механического завода Владимира Боглаева, в котором он на чем свет стоит костерит Эльвиру Набиуллину, главу Центробанка, за повышение ставки, обвиняя ее в работе на врага. Уже предыдущие уровни ставки были убийственны для производств. Государство нередко расплачивается с предприятиями с задержкой на девять - двенадцать месяцев, за это время инфляция съедает половину и больше половины дохода. На полученные средства невозможно, соответственно, выпустить планировавшееся количество продукции.

Эльвиру Набиуллину обвиняют в том, что она работает на врага

С планированием вообще беда: проблемы с логистикой и платежами, в том числе трансграничными, сильно замедляют работу всей производственной цепочки. На период задержки оплаты надо перекредитоваться в банке, но банк требует назвать точный срок отдачи кредита, а кто же этот срок знает? Зато за малейшее несоответствие требованиям кредитования следует огромный штраф. Это помимо того, что кредит в промышленности идет под бешеные проценты: средневзвешенные ставки в промышленности, по словам директора, 30-35%.

Лучше бы Центробанк поднял ставку сразу до 50%, говорит Боглаев. Тогда бы наверху быстрее поняли преступность нынешней политики Центробанка и кого надо наказали.

Пока промышленники воюют с Центробанком, а правительство с ценами на масло, пушки не замолкают.

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