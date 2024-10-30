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Пять азербайджанских боксеров в полуфинале чемпионата мира

13:15 708

В Черногории, в Будве, завершилась стадия 1/4 финала молодежного чемпионата мира (ЧМ) по боксу. Во второй день соревнований в полуфинал вышли еще трое спортсменов сборной Азербайджана.

Айнур Микаилова (57 кг) встретилась с Река Варга Сара (Венгрия). Наша спортсменка победила в первом раунде с явным преимуществом, вышла в полуфинал, тем самым обеспечив себе бронзовую медаль. Это новая страница в истории азербайджанского бокса. Айнур станет первой азербайджанской боксершей, поднявшейся на пьедестал почета. На пути к финалу Микаилова встретится с турецкой спортсменкой Пинар Бенек.

Свою очередную победу одержал Мохаммадали Гасымзаде (60 кг). Он победил Сандро Спику (Франция) 5:0. В полуфинале Гасымзаде сразится с россиянином Платоном Козловым.

Зидан Гумбатов (51 кг) встретился с Мерожом Суфижоновым (Таджикистан) в 1/4 финала. Он победил своего соперника со счетом 3:2. В полуфинале Гумбатова ожидает бой с Джастином Морено (Колумбия).

Таким образом, в полуфинале чемпионата мира выступят пять спортсменов из Азербайджана. Ранее это право завоевали также Билалхабаши Назаров (48 кг) и Али Абдуллаев (63,5 кг).

Полуфинальные бои пройдут сегодня. 

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