Пять азербайджанских боксеров в полуфинале чемпионата мира

В Черногории, в Будве, завершилась стадия 1/4 финала молодежного чемпионата мира (ЧМ) по боксу. Во второй день соревнований в полуфинал вышли еще трое спортсменов сборной Азербайджана.

Айнур Микаилова (57 кг) встретилась с Река Варга Сара (Венгрия). Наша спортсменка победила в первом раунде с явным преимуществом, вышла в полуфинал, тем самым обеспечив себе бронзовую медаль. Это новая страница в истории азербайджанского бокса. Айнур станет первой азербайджанской боксершей, поднявшейся на пьедестал почета. На пути к финалу Микаилова встретится с турецкой спортсменкой Пинар Бенек.