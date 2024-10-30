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Ильгар Мурадов делится радостью от «Большого возвращения»

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13:12 1272

Для карабахцев очень большое счастье и большой шанс вернуться на родные земли, жить там и быть счастливыми. Карабах вновь начинает сверкать. Об этом заявил народный артист Ильгар Мурадов, делясь своими эмоциями от «Большого возвращения».

В рамках I Государственной программы «Большого возвращения» на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся масштабные восстановительно-строительные работы, в первую очередь, формируется современная инфраструктура, создаются необходимые условия для устойчивого заселения и экономической реинтеграции. Госкомитетом проводится информационно-разъяснительная, пропагандистско-разъяснительная и агитационная работа по возвращению бывших вынужденных переселенцев во вновь созданные населенные пункты. В этом контексте создаются видеоролики с участием интеллигенции, молодежи и представителей различных профессий из освобожденных от оккупации территорий.

Представляем видеоролик с участием Ильгара Мурадова.

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