Nar продолжает тренинги мобильной cвязи
Nar, известный своими доступными предложениями и акцентом на образование в сфере мобильной связи, продолжает реализацию инициатив по развитию цифровых навыков в Азербайджане. В соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности Nar регулярно проводит практические тренинги по основам мобильной связи для студентов телекоммуникационных специальностей.
Разработанный и проводимый технической командой Nar тренинг нацелен на подготовку местных специалистов в области мобильной связи и поддержку студентов в успешном старте карьеры после окончания учебы. Недавняя сессия в Азербайджанском техническом университете (AzTU) охватила ключевые темы, такие как эволюция мобильных технологий, архитектура GSM-сетей, Интернет вещей (IoT), технологии 5G, структура мобильной связи, беспроводные сети передачи и управление частотами.
Nar сотрудничает с Азербайджанским техническим университетом (AzTU) и Азербайджанским технологическим университетом (ATU), создавая важные возможности для студентов телекоммуникационных специальностей, чтобы они получали как теоретические, так и практические знания. В рамках этого сотрудничества в обоих университетах были открыты лаборатории мобильной связи Nar, что позволяет студентам работать с передовыми мобильными технологиями и набираться опыта в реальных условиях.
Подробную информацию о социальных проектах, ориентированных на образование, можно найти на официальном сайте оператора nar.az.
В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 млн абонентов. Последние 5 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.