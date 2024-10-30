Nar продолжает тренинги мобильной cвязи

Nar, известный своими доступными предложениями и акцентом на образование в сфере мобильной связи, продолжает реализацию инициатив по развитию цифровых навыков в Азербайджане. В соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности Nar регулярно проводит практические тренинги по основам мобильной связи для студентов телекоммуникационных специальностей.

Разработанный и проводимый технической командой Nar тренинг нацелен на подготовку местных специалистов в области мобильной связи и поддержку студентов в успешном старте карьеры после окончания учебы. Недавняя сессия в Азербайджанском техническом университете (AzTU) охватила ключевые темы, такие как эволюция мобильных технологий, архитектура GSM-сетей, Интернет вещей (IoT), технологии 5G, структура мобильной связи, беспроводные сети передачи и управление частотами.

Nar сотрудничает с Азербайджанским техническим университетом (AzTU) и Азербайджанским технологическим университетом (ATU), создавая важные возможности для студентов телекоммуникационных специальностей, чтобы они получали как теоретические, так и практические знания. В рамках этого сотрудничества в обоих университетах были открыты лаборатории мобильной связи Nar, что позволяет студентам работать с передовыми мобильными технологиями и набираться опыта в реальных условиях.