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Nar продолжает тренинги мобильной cвязи

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13:26 301

Nar, известный своими доступными предложениями и акцентом на образование в сфере мобильной связи, продолжает реализацию инициатив по развитию цифровых навыков в Азербайджане. В соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности Nar регулярно проводит практические тренинги по основам мобильной связи для студентов телекоммуникационных специальностей.

Разработанный и проводимый технической командой Nar тренинг нацелен на подготовку местных специалистов в области мобильной связи и поддержку студентов в успешном старте карьеры после окончания учебы. Недавняя сессия в Азербайджанском техническом университете (AzTU) охватила ключевые темы, такие как эволюция мобильных технологий, архитектура GSM-сетей, Интернет вещей (IoT), технологии 5G, структура мобильной связи, беспроводные сети передачи и управление частотами.

Nar сотрудничает с Азербайджанским техническим университетом (AzTU) и Азербайджанским технологическим университетом (ATU), создавая важные возможности для студентов телекоммуникационных специальностей, чтобы они получали как теоретические, так и практические знания. В рамках этого сотрудничества в обоих университетах были открыты лаборатории мобильной связи Nar, что позволяет студентам работать с передовыми мобильными технологиями и набираться опыта в реальных условиях.

Подробную информацию о социальных проектах, ориентированных на образование, можно найти на официальном сайте оператора nar.az.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 млн абонентов. Последние 5 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.   

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