Лукашенко наблюдает «пожароопасную ситуацию» в Молдове и Грузии

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что «разгул демократии» привел к миграционному кризису и расколу гражданского общества в европейских странах и в США.

«Миграционный кризис. Разгул демократии в кавычках привел к расколу гражданского общества в пугающе больших размерах. Мы наблюдаем пожароопасную ситуацию в Германии, Франции, Польше, Молдове, Грузии и других [странах]. Да и саму Америку лихорадит последние десятилетия», - сказал Лукашенко, выступая на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.