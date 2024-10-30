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Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру

Лукашенко наблюдает «пожароопасную ситуацию» в Молдове и Грузии

13:41 630

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что «разгул демократии» привел к миграционному кризису и расколу гражданского общества в европейских странах и в США.

«Миграционный кризис. Разгул демократии в кавычках привел к расколу гражданского общества в пугающе больших размерах. Мы наблюдаем пожароопасную ситуацию в Германии, Франции, Польше, Молдове, Грузии и других [странах]. Да и саму Америку лихорадит последние десятилетия», - сказал Лукашенко, выступая на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

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