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Мощный ответ Турции на теракт в Анкаре

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Отдел информации
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В Ираке и на севере Сирии за последнюю неделю было нейтрализовано 198 террористов, с 1 января этого года – 2 419 террористов. Как сообщает корреспондент haqqin.az из Анкары, об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Турции Зеки Актюрк на пресс-конференции, состоявшейся 31 октября.

Представитель министерства отметил, что после теракта в Анкаре ВВС Турции начали операцию против террористов на севере Ирака и Сирии, которая успешно продолжается. Актюрк также сообщил, что 29 октября истребитель Eurofighter Великобритании совершил экстренную посадку на военной базе в Диярбакыре из-за технической неисправности: «Работы по устранению неисправности Eurofighter продолжаются».

Что касается закупки Турцией истребителей Eurofighter Typhoon, представитель ведомства сообщил, что в настоящее время продолжаются переговоры с Великобританией и компанией-производителем.

«Скоро мы ожидаем положительных результатов. В рамках поставок F-16 Block-70 вступили в силу контракты с предоплатой. Технические переговоры по поставкам истребителей F-16 Block-70 продолжаются с официальными лицами правительства США и компанией-производителем», - отметил Актюрк.

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