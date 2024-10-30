В Израиле задержаны азербайджанцы, работавшие на Иран

Согласно сообщению, в ходе совместной операции Службы общей безопасности и отдела киберпреступлений ЛАХАВ-433 раскрыта сеть иранской агентуры, направленная на привлечение и координацию действий израильтян.

Израильская контрразведка ШАБАК совместно с полицией Израиля задержала супругов из Лода, которые выполняли поручения по сбору данных о стратегических объектах, национальной инфраструктуре и вели слежку за ученой, передают израильские СМИ.

По итогам операции были арестованы Рафаэль и Лала Гулиевы, оба 32-летние жители Лода, подозреваемые в том, что выполняли задания иранской сети по вербовке израильтян кавказского происхождения.

Следствие установило, что Рафаэль Гулиев был завербован 56-летним азербайджанцем Эльханом Агиевым, действующим под руководством иранских спецслужб. Под его контролем Гулиев собирал информацию о ключевых объектах безопасности, включая штаб-квартиру «Моссада», и следил за сотрудницей Института национальной безопасности (INSS), которую Иран планировал устранить. Гулиеву также поручили найти исполнителя для совершения убийства, часть заданий он выполнял при поддержке жены Лалы.

В ШАБАК высокопоставленный источник подчеркнул, что эти аресты дополняют цепочку разоблачений последних недель, в результате которых были задержаны граждане Израиля, работающие под контролем иранской разведки.

Напомним, несколько дней назад в Израиле были арестованы семеро эмигрантов-евреев, приехавших из Азербайджана и подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана. По данным израильской контрразведки ШАБАК, преступная деятельность агентуры продолжалась около двух лет. За это время за деньги было выполнено 600 заданий.