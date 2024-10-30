USD 1.7000
EUR 1.8441
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру
Новость дня
Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру

В Израиле задержаны азербайджанцы, работавшие на Иран

13:50 2113

Израильская контрразведка ШАБАК совместно с полицией Израиля задержала супругов из Лода, которые выполняли поручения по сбору данных о стратегических объектах, национальной инфраструктуре и вели слежку за ученой, передают израильские СМИ.

Согласно сообщению, в ходе совместной операции Службы общей безопасности и отдела киберпреступлений ЛАХАВ-433 раскрыта сеть иранской агентуры, направленная на привлечение и координацию действий израильтян.

По итогам операции были арестованы Рафаэль и Лала Гулиевы, оба 32-летние жители Лода, подозреваемые в том, что выполняли задания иранской сети по вербовке израильтян кавказского происхождения.

Следствие установило, что Рафаэль Гулиев был завербован 56-летним азербайджанцем Эльханом Агиевым, действующим под руководством иранских спецслужб. Под его контролем Гулиев собирал информацию о ключевых объектах безопасности, включая штаб-квартиру «Моссада», и следил за сотрудницей Института национальной безопасности (INSS), которую Иран планировал устранить. Гулиеву также поручили найти исполнителя для совершения убийства, часть заданий он выполнял при поддержке жены Лалы.

В ШАБАК высокопоставленный источник подчеркнул, что эти аресты дополняют цепочку разоблачений последних недель, в результате которых были задержаны граждане Израиля, работающие под контролем иранской разведки.

Напомним, несколько дней назад в Израиле были арестованы семеро эмигрантов-евреев, приехавших из Азербайджана и подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана. По данным израильской контрразведки ШАБАК, преступная деятельность агентуры продолжалась около двух лет. За это время за деньги было выполнено 600 заданий.

Лукашенко заявил о «ничьей» в российско-украинской войне
Лукашенко заявил о «ничьей» в российско-украинской войне
15:06 282
Ильхам Алиев в парке электробусов
Ильхам Алиев в парке электробусов фото; обновлено 14:32
14:32 4825
Ильхам Алиев ознакомился с поездами метро нового поколения
Ильхам Алиев ознакомился с поездами метро нового поколения добавлено фото; обновлено 14:25
14:25 5295
Пушки круче масла. А победу одержит инфляция
Пушки круче масла. А победу одержит инфляция война войной, а обед по расписанию
13:00 2196
В Вашингтоне готовят план победы России
В Вашингтоне готовят план победы России наша корреспонденция; все еще актуально
30 октября 2024, 21:45 9519
Мощный ответ Турции на теракт в Анкаре
Мощный ответ Турции на теракт в Анкаре Эксклюзив
13:43 2084
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева прямой эфир
09:57 2971
Иванишвили не Шеварднадзе. Революция закончится торгом
Иванишвили не Шеварднадзе. Революция закончится торгом haqqin.az из Тбилиси
30 октября 2024, 20:01 7032
Суд над Гусейном Абдуллаевым отложили
Суд над Гусейном Абдуллаевым отложили названа причина
12:59 1341
Ехать или не ехать в Баку – вот в чем вопрос!
Ехать или не ехать в Баку – вот в чем вопрос!
10:28 4608
Русские сбросили авиабомбу на Харьков: много жертв, среди них дети
Русские сбросили авиабомбу на Харьков: много жертв, среди них дети обновлено 10:10
10:10 9520

ЭТО ВАЖНО

Лукашенко заявил о «ничьей» в российско-украинской войне
Лукашенко заявил о «ничьей» в российско-украинской войне
15:06 282
Ильхам Алиев в парке электробусов
Ильхам Алиев в парке электробусов фото; обновлено 14:32
14:32 4825
Ильхам Алиев ознакомился с поездами метро нового поколения
Ильхам Алиев ознакомился с поездами метро нового поколения добавлено фото; обновлено 14:25
14:25 5295
Пушки круче масла. А победу одержит инфляция
Пушки круче масла. А победу одержит инфляция война войной, а обед по расписанию
13:00 2196
В Вашингтоне готовят план победы России
В Вашингтоне готовят план победы России наша корреспонденция; все еще актуально
30 октября 2024, 21:45 9519
Мощный ответ Турции на теракт в Анкаре
Мощный ответ Турции на теракт в Анкаре Эксклюзив
13:43 2084
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева прямой эфир
09:57 2971
Иванишвили не Шеварднадзе. Революция закончится торгом
Иванишвили не Шеварднадзе. Революция закончится торгом haqqin.az из Тбилиси
30 октября 2024, 20:01 7032
Суд над Гусейном Абдуллаевым отложили
Суд над Гусейном Абдуллаевым отложили названа причина
12:59 1341
Ехать или не ехать в Баку – вот в чем вопрос!
Ехать или не ехать в Баку – вот в чем вопрос!
10:28 4608
Русские сбросили авиабомбу на Харьков: много жертв, среди них дети
Русские сбросили авиабомбу на Харьков: много жертв, среди них дети обновлено 10:10
10:10 9520
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться