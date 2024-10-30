В Кремле призвали «не пугаться» военных договоренностей России и КНДР

Журналисты обратили внимание Дмитрия Пескова на запуск Северной Кореей баллистической ракеты, которая, по оценкам Японии, способна преодолевать расстояние в 15 тыс. км. Пресс-секретаря российского президента спросили, можно ли сказать, что Россия помогает КНДР ракетными технологиями.

«Я не располагаю такой информацией, это специализированная информация. Вам нужно ее спрашивать в Министерстве обороны. Мы остаемся приверженными тому договору, который мы подписали. Мы остаемся привержены нашим интересам развивать отношения с нашим соседом (с КНДР), собственно, во всех областях, и это не должно никого ни пугать, ни заботить. Это суверенное право и КНДР, и России — развивать отношения, будучи соседними государствами», — сказал представитель Кремля.

В июне во время визита в Пхеньян Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно документу, стороны обязуются незамедлительно оказывать военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из стран. 24 октября Госдума ратифицировала этот документ.

Сегодня, 31 октября, Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. По данным японского Минобороны, высота полета ракеты превысила 7 тыс. км, что стало самым большим показателем за все время.