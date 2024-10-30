USD 1.7000
EUR 1.8441
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру
Новость дня
Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру

В Кремле призвали «не пугаться» военных договоренностей России и КНДР

14:16 449

Россия заинтересована в развитии отношений с Северной Кореей во всех областях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты обратили внимание Дмитрия Пескова на запуск Северной Кореей баллистической ракеты, которая, по оценкам Японии, способна преодолевать расстояние в 15 тыс. км. Пресс-секретаря российского президента спросили, можно ли сказать, что Россия помогает КНДР ракетными технологиями.

«Я не располагаю такой информацией, это специализированная информация. Вам нужно ее спрашивать в Министерстве обороны. Мы остаемся приверженными тому договору, который мы подписали. Мы остаемся привержены нашим интересам развивать отношения с нашим соседом (с КНДР), собственно, во всех областях, и это не должно никого ни пугать, ни заботить. Это суверенное право и КНДР, и России — развивать отношения, будучи соседними государствами», — сказал представитель Кремля.

В июне во время визита в Пхеньян Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно документу, стороны обязуются незамедлительно оказывать военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из стран. 24 октября Госдума ратифицировала этот документ.

Сегодня, 31 октября, Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. По данным японского Минобороны, высота полета ракеты превысила 7 тыс. км, что стало самым большим показателем за все время.

Лукашенко заявил о «ничьей» в российско-украинской войне
Лукашенко заявил о «ничьей» в российско-украинской войне
15:06 284
Ильхам Алиев в парке электробусов
Ильхам Алиев в парке электробусов фото; обновлено 14:32
14:32 4826
Ильхам Алиев ознакомился с поездами метро нового поколения
Ильхам Алиев ознакомился с поездами метро нового поколения добавлено фото; обновлено 14:25
14:25 5299
Пушки круче масла. А победу одержит инфляция
Пушки круче масла. А победу одержит инфляция война войной, а обед по расписанию
13:00 2197
В Вашингтоне готовят план победы России
В Вашингтоне готовят план победы России наша корреспонденция; все еще актуально
30 октября 2024, 21:45 9520
Мощный ответ Турции на теракт в Анкаре
Мощный ответ Турции на теракт в Анкаре Эксклюзив
13:43 2086
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева прямой эфир
09:57 2972
Иванишвили не Шеварднадзе. Революция закончится торгом
Иванишвили не Шеварднадзе. Революция закончится торгом haqqin.az из Тбилиси
30 октября 2024, 20:01 7033
Суд над Гусейном Абдуллаевым отложили
Суд над Гусейном Абдуллаевым отложили названа причина
12:59 1341
Ехать или не ехать в Баку – вот в чем вопрос!
Ехать или не ехать в Баку – вот в чем вопрос!
10:28 4609
Русские сбросили авиабомбу на Харьков: много жертв, среди них дети
Русские сбросили авиабомбу на Харьков: много жертв, среди них дети обновлено 10:10
10:10 9521

ЭТО ВАЖНО

Лукашенко заявил о «ничьей» в российско-украинской войне
Лукашенко заявил о «ничьей» в российско-украинской войне
15:06 284
Ильхам Алиев в парке электробусов
Ильхам Алиев в парке электробусов фото; обновлено 14:32
14:32 4826
Ильхам Алиев ознакомился с поездами метро нового поколения
Ильхам Алиев ознакомился с поездами метро нового поколения добавлено фото; обновлено 14:25
14:25 5299
Пушки круче масла. А победу одержит инфляция
Пушки круче масла. А победу одержит инфляция война войной, а обед по расписанию
13:00 2197
В Вашингтоне готовят план победы России
В Вашингтоне готовят план победы России наша корреспонденция; все еще актуально
30 октября 2024, 21:45 9520
Мощный ответ Турции на теракт в Анкаре
Мощный ответ Турции на теракт в Анкаре Эксклюзив
13:43 2086
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева прямой эфир
09:57 2972
Иванишвили не Шеварднадзе. Революция закончится торгом
Иванишвили не Шеварднадзе. Революция закончится торгом haqqin.az из Тбилиси
30 октября 2024, 20:01 7033
Суд над Гусейном Абдуллаевым отложили
Суд над Гусейном Абдуллаевым отложили названа причина
12:59 1341
Ехать или не ехать в Баку – вот в чем вопрос!
Ехать или не ехать в Баку – вот в чем вопрос!
10:28 4609
Русские сбросили авиабомбу на Харьков: много жертв, среди них дети
Русские сбросили авиабомбу на Харьков: много жертв, среди них дети обновлено 10:10
10:10 9521
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться