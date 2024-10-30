Израиль призывает ливанцев эвакуироваться

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг рекомендовала жителям десяти населенных пунктов на юге Ливана перебраться к северу от реки Авали в 50 км от границы с Израилем.

«Жителям этих населенных пунктов перемещаться в южном направлении запрещено, это может нести угрозу вашим жизням», - приводит EFE сообщение представителя израильской армии Авихая Адраи.

Агентство отмечает, что речь идет о населенных пунктах, расположенных близ города Тира и Набатии, которые подвергаются наиболее мощным ударам ЦАХАЛ в рамках операции против ливанского движения «Хезболла».

Накануне такой призыв был направлен жителям ливанского города Баальбека и его предместий.