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Израиль призывает ливанцев эвакуироваться

14:59 172

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг рекомендовала жителям десяти населенных пунктов на юге Ливана перебраться к северу от реки Авали в 50 км от границы с Израилем.

«Жителям этих населенных пунктов перемещаться в южном направлении запрещено, это может нести угрозу вашим жизням», - приводит EFE сообщение представителя израильской армии Авихая Адраи.

Агентство отмечает, что речь идет о населенных пунктах, расположенных близ города Тира и Набатии, которые подвергаются наиболее мощным ударам ЦАХАЛ в рамках операции против ливанского движения «Хезболла».

Накануне такой призыв был направлен жителям ливанского города Баальбека и его предместий.

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