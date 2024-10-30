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Лукашенко заявил о «ничьей» в российско-украинской войне

15:06 289

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что России и Украине нужно начинать переговоры по урегулированию «конфликта» без предварительных условий.

«Последние мои контакты с умными представителями «цивилизованного Запада» говорят о том, что у нас наметился некий крен. Запад наконец понял, что надо договариваться по Украине. Возможно быть ничьей, если сегодня. Я так по-спортивному говорю», — сказал Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности, его цитирует БелТА.

Белорусский президент отметил, что ситуация на земле меняется каждый день. По его мнению, сейчас все упирается в одного человека — президента Украины Владимира Зеленского. Лукашенко уверяет, что украинские военные «хотят закончить эту бойню». «На поле боя Украина не победит. Это уже и украинцы понимают, и на Западе. Ну так надо двигаться, договариваться», — сказал президент Беларуси.

Александр Лукашенко также заявил, что Беларусь должна быть за «переговорным столом». Он хочет обсудить гарантии безопасности для своей страны.

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