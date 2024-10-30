Израильская «Эль Аль» приостановила полеты в Россию

Израильская авиакомпания El Al отменила рейсы из Москвы в Израиль и из Израиля в Москву на несколько дней вперед. Пассажиров в некоторых случаях уведомили об отмене рейса менее чем за сутки до вылета, пишет Newsru.co.il.

Официально авиакомпания не объявляла об этом и не называла причину. Пассажирам, дозвонившимся до отдела обслуживания клиентов, предложили обменять билеты на другие дни и сообщили, что ближайшая возможная дата вылета — 1 января. Компания обещает вернуть деньги, уплаченные за билеты, в предусмотренные законом сроки.

В ответ на запрос Newsru.co.il представитель авиакомпании сообщила, что рейсы отменены «в связи с оперативными сложностями».

Израильская El Al была одной из немногих, кто продолжал выполнять рейсы в Москву, несмотря на войну с Украиной.