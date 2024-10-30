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Как изменение климата вредит здоровью человека

15:25 642

Воздействие изменения климата на здоровье человека может быть как прямым, так и косвенным. Об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемом на волне 93.0 FM, сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, терапевт Закир Гулиев.

Специалист-эксперт Минздрава отметил, что «глобальное сообщество здравоохранения призвано сыграть важную роль в реагировании на последствия изменения климата и внесении вклада в улучшение глобальной безопасности в области здравоохранения. Учитывая это, глобальное здравоохранение в рамках COP29 должно стать приоритетом и ключевым индикатором для правительств. Хочу отметить, что Министерством здравоохранения проведена подготовительная работа в ряде больниц по вопросам защиты здоровья людей во время COP29». З.Гулиев сообщил, что в рамках COP29 под службы здравоохранения и немедицинского обслуживания в общей сложности выделено девять больниц.

По его словам, прямые последствия изменения климата включают травмы, болезни и летальные случаи в результате стихийных бедствий, вызванных повышением уровня моря, аномальной жарой и избыточным количеством осадков: «Косвенные эффекты происходят ввиду изменений в окружающей среде, которые влияют на здоровье человека. Например, повышение уровня загрязнения воздуха отрицательно влияет на дыхательную и сердечно-сосудистые системы. Изменение температуры и количества осадков могут изменить жизнь, распространение жуков и других видов насекомых, что может привести к росту инфекционных заболеваний. В то же время повышение влажности воздуха может привести к обострению ревматологических заболеваний».

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