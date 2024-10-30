Зеленский высказал претензии Польше: «Обещали, но не передали»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна просила Польшу сбивать ракеты, которые летят в ее направлении, чтобы защитить от российских ударов газохранилище в городе Стрый Львовской области.

«С Польшей у нас добрососедские отношения. Есть разные вызовы, мы постоянно просили их сбивать ракеты, которые идут в направлении Польши. Там у нас Стрый, газохранилище, страна от этого газоснабжения зависит, жизнь наша, особенно зимой», — рассказал глава государства во время пресс-конференции на Закарпатье.

Зеленский объяснил, что Украина не имеет достаточного количества систем ПВО, поэтому попросила Польшу защитить газохранилище.

«Что поляки? Сбивают? Нет. Поляки сказали, что готовы сбивать, если в этом решении не будут одни, если НАТО их поддержит», — отметил президент Украины.

Он сказал, что договорился с тогдашним генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом о направлении в Польшу самолетов альянса. Тогда Варшава могла бы передать Киеву старые истребители МиГ-29, однако почему-то этого не сделала.