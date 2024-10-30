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Лаборатория AQTİ успешно прошла международные испытания

15:36 371

В рамках развития лабораторной системы в области безопасности пищевых продуктов в Азербайджане постоянно проводятся мероприятия по укреплению и модернизации материально-технической базы лабораторий Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов (AQTİ). Также обеспечивается участие сотрудников в обучающих курсах и международных межлабораторных испытаниях для повышения компетентности.

В рамках проведенных мероприятий Апшеронская региональная испытательная лаборатория (ARSL) приняла участие в международных испытаниях на компетентность, организованных английской компанией LGC standard для определения сальмонеллы в образцах овса, а также компанией Fapas для определения бензойной и сорбиновой кислот, водородного показателя, а также хлорида, сульфата, общей жесткости, щелочности, кальция и магния в образцах безалкогольных напитков и питьевой воды. Лаборатория успешно достигла результатов по всем одиннадцати параметрам в трех упомянутых испытаниях.

Стоит отметить, что ARSL ранее также добивалась высоких результатов в международных межлабораторных испытаниях, организованных британскими компаниями LGC standard и Fapas, а также французской компанией Bipea. В этой лаборатории проводятся микробиологические, физико-химические и приборные анализы, соответствующие параметрам качества и безопасности пищевых продуктов. ARSL аккредитована Азербайджанским центром аккредитации по стандарту AZS ISO/IEC 17025:2020 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

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