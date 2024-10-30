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Поддержка образования девушек от Kapital Bank

стартует стипендиальная программа под лозунгом «У нас есть мечта»
15:44 415

В рамках своей корпоративной социальной ответственности Kapital Bank, первый банк Азербайджана, запускает стипендиальную программу под названием «У нас есть мечта», нацеленную на поддержку образования молодых девушек из уязвимых слоев общества. Программа реализуется на основе меморандума, подписанного между Kapital Bank и Госкомитетом по проблемам семьи, женщин и детей, и направлена на расширение образовательных возможностей, укрепление социальной активности и содействие развитию девушек.

Меморандум был подписан председателем правления Kapital Bank, генеральным директором Фаридом Гусейновым и председателем Государственного комитета Бахар Мурадовой. Фарид Гусейнов отметил, что Kapital Bank активно способствует подготовке квалифицированных специалистов в Азербайджане, особенно среди женщин, и подчеркнул важность поддержки женского образования для преодоления социальных и экономических барьеров. Он заявил: «Поддержка образования девушек — это важная тема для нашей страны и региона. Kapital Bank с гордостью участвует в таких инициативах, помогая девушкам стать сильными и независимыми личностями».

Бахар Мурадова также подчеркнула важность данного партнерства для общества, отметив: «Партнерство между государственным и частным секторами особенно ценно в создании равных возможностей в образовании для девушек. С 2021 года проекты Комитета по поддержке женского образования вызывают особый интерес у общественности, и эта инициатива станет очередным шагом на пути к успеху молодых женщин».

На первом этапе программы поддержку получат 15 абитуриенток из Баку и различных регионов страны, что поможет им продолжить свое образование и в будущем стать сильными лидерами, вносящими вклад в развитие страны.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 119 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.

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