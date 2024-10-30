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Обвиняемые по «Тертерскому делу» услышали свой приговор

16:10 1590

Завершился судебный процесс по уголовному делу Фуада Ахундова, Рамиля Ахмедова, Джавида Агададашева, Гурбана Джумшудова и бывшего помощника по юридическим вопросам экс-командира корпуса генерал-майора Хикмета Гасанова Фуада Агаева.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, процесс прошел в Сумгаитском судебном комплексе под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

Фуад Агаев был приговорен к 13 годам, Фуад Ахундов и Рамиль Ахмедов – к 9 годам и 6 месяцам каждый, а Гурбан Джумшудов и Джавид Агададашев – к 4 годам лишения свободы каждый.

Следует отметить, что Фуад Агаев на момент совершения преступления работал помощником по юридическим вопросам бывшего командира корпуса генерал-майора Хикмета Гасанова.

По делу признаны потерпевшими 317 человек, четыре из которых являются правовыми наследниками лиц, погибших в результате пыток.

Напомним, что в 2017 году группа азербайджанских военных подверглась пыткам в Тертeре и прилегающих районах по указанию высокопоставленных офицеров, подозревавших их в шпионаже в пользу Армении.

Расследование по «Тертeрскому делу» возобновили в 2021 году. Было установлено, что большинство обвиненных в госизмене являлись невиновными. Многие из них были оправданы, некоторые — посмертно.

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