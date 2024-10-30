Доживет ли Гасым до понедельника?

Новый генсек движения «Хезболла» Наим Кассем (Гасым) в первом после избрания выступлении пообещал своим сторонникам победу над Израилем, «несмотря на все понесенные жертвы». По нынешним временам руководство «Хезболлы» стало так часто «сгорать на работе», последний генсек, двоюродный брат шейха Насраллы Хашем Сафи ад-Дин на этом посту и суток не пробыл, что новость об избрании Наима Кассема заставляет многих задуматься – а стоит ли запоминать это имя? Должность-то явно расстрельная. И хотя он занимал пост заместителя генерального секретаря «Хезболлы» с 1992 года и входил в число ее «отцов-основателей», но от встречи с израильскими ракетами или ликвидаторами его уберегало то, что всерьез в качестве лидера, а уж тем более наследника шейха Насраллы его ни в Израиле, ни в самой организации не рассматривали.

Занимался социальной инфраструктурой движения - школами, больницами, гражданскими объектами, в 2004 году выпустил книгу «Хезболла»: История изнутри», которую перевели на несколько языков, давал многочисленные интервью – в общем, был таким благообразным медиалицом движения без особых претензий на лидерство и без какой-либо заметной харизмы. В опубликованной на официальном канале «Хезболлы» его биографии говорится, что он с 1982 по 2001 год участвовал в войне против армии Израиля на юге Ливана, организовывая сопротивление с нуля. И даже что «под его руководством структура «Хезболлы» в Ливане была усилена и расширена даже в самые трудные времена подпольного сопротивления» — все это не более чем поздняя попутка придать его фигуре некий «героический ореол», поскольку в самом движении воодушевления его избрание ни у кого не вызвало. Вообще, трудно представить себе менее подходящего человека в качестве лидера воинствующей и воюющей организации, каковой всегда была «Хезболла». Но есть у него несомненное достоинство: его предельная лояльность Ирану. Это шейх Насралла мог взбрыкнуть перед своими кураторами из Тегерана, спорить с ними – Наим Кассем никогда себе такого не позволял, и не только потому, что его сын женат на дочери легендарного генерала, его тезки Касема Сулеймани. Поэтому совершенно очевидно, что его избрание генсеком – это не про «заслуги», а про «услуги». Кстати, в своем первом выступлении он особо подчеркнул: «Цель и вера Ирана совпадают с Ливаном, они поддерживают нас и ничего не требуют взамен». И, кстати, до сих пор находится в Иране, на секретном объекте КСИР, поскольку в Ливан ему ехать явно не хочется, там нынче для «Хезболлы» не климат.