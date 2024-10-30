Сахиль Бабаев рассказал в Турции об успехах своего ведомства

В Анкаре в рамках международной конференции на тему «Социальная защита, трудовая жизнь и социальные услуги в тюркских государствах» состоялся круглый стол с участием делегаций учреждений труда и социальной защиты стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ).

Цель мероприятия заключалась в расширении сотрудничества в области труда и социальной защиты между государствами-участниками организации, обсуждении общих вызовов в этой сфере и обмене успешным опытом.

Делегация во главе с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахилем Бабаевым, находящаяся с визитом в Турции, возложила цветы к памятнику общенационального лидера Гейдара Алиева в парке Гейдара Алиева в Анкаре, почтив его память.

В своем выступлении в ходе круглого стола Бабаев отметил, что расширение связей с тюркскими странами и укрепление ОТГ являются приоритетными направлениями внешней политики нашей страны. Он подчеркнул историческое значение саммита глав государств, состоявшегося 5-6 июля этого года в Шуше, и подписанной «Карабахской декларации» для развития интеграции тюркского мира.

Министр отметил важность развития рынка труда и эффективности системы социальной защиты для обеспечения достойного уровня жизни населения, а также значимость обмена успешным опытом в этих областях. Бабаев также рассказал о социальных реформах, проводимых в стране, успехах концепции DOST и обмене информацией о применении модели DOST в братском Узбекистане.

Он отметил, что с 2019 года в Азербайджане в результате реализации четырех пакетов социальных реформ значительно увеличились социальные выплаты, расширился охват социальных услуг для уязвимых групп населения, была проведена автоматизация социальных услуг, внедрены проактивные механизмы назначения, создан интернет-портал e-social и инновационные преимущества электронных систем «Труд и занятость».

Бабаев заявил, что расширение экономического сотрудничества между нашими странами тесно связано со свободным движением трудовых ресурсов, и обратил внимание на то, что с рядом тюркоязычных государств подписаны двусторонние соглашения в области трудовой миграции. Он подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в обмене положительным опытом, и данное заседание будет важным вкладом в укрепление систем труда и социальной защиты стран-участниц ТСТ и в расширение сотрудничества в указанных областях.

На мероприятии обсуждались вопросы расширения сотрудничества в области труда и социальной защиты между странами-участницами, общие вызовы, а также проводился обмен опытом.