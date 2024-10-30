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Студенту Ибрагиму Оруджеву дали 16 лет колонии за фотографию

16:31 2154

В России студента Ибрагима Оруджева приговорили к 16 годам колонии по делу о подготовке к теракту. Он сфотографировал расписание работы военкомата.

Приговор Оруджеву вынес 2-й Западный окружной военный суд, сообщает «Медиазона». Его признали виновным по статьям об обучении терроризму и приготовлении к теракту. Обвинение запрашивало для него 18 лет заключения.

По версии суда, Оруджев попал под влияние украинских формирований «Азов» и «Правый сектор», и решил обучаться террористической деятельности. Следствие заявило, что в ноябре студент «провел разведку местности с помощью мобильного телефона» около военкомата, чтобы позднее взорвать его.

Силовики нашли в телефоне студента картинки с «украинской атрибутикой» и видео похода в военкомат, а также с люками на дороге и патрульной машиной. Кроме этого, как заявило следствие, в телефоне Оруджева хранился некий справочник по взрывчатке и взрывному делу, а в ежедневнике оказалась страница с заголовком «Поджигать военкомат» со схемой изготовления коктейля Молотова.

Сам студент утверждал, что он лишь хотел сфотографировать расписание военкомата, чтобы позднее прийти туда и встать на воинский учет. Также он рассказал, что после задержания силовики били его палкой с пластиковым шариком на пружине, и грозили уколоть «спидозной иглой».

Студенту Ибрагиму Оруджеву дали 16 лет колонии за фотографию
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