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Состоялась презентация проделанной работы в рамках модели цифрового управления e-Culture

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16:41 284

31 октября в Центре Гейдара Алиева состоялась презентация работы, проделанной Министерством культуры в рамках модели цифрового управления e-Culture.

Выступившая на мероприятии заместитель министра культуры Саадат Юсифова рассказала о политике цифровизации в сфере культуры. Она отметила, что с учетом особой важности организации и координации деятельности в сфере цифрового управления соответствующим приказом Министерства культуры создана рабочая группа по совершенствованию цифрового управления.

«Рабочая группа провела исследования в сфере культуры, изучила местный и международный опыт по цифровизации культуры, путем анализа текущей ситуации и международного опыта были определены цели, приоритетные направления, основные кластеры в сфере и соответствующие модули для каждого кластера. Путем алгоритмического пересечения кластеров и модулей сформирована «матрица e-Culture», - отметила С.Юсифова.

Заведующий отделом креативных индустрий и цифрового развития Министерства культуры Рашад Азизов отметил, что в сфере культуры проиcходят большие реформы и это напрямую связано с цифровизацией.

«Если мы хотим, чтобы в будущем наше культурное наследие соответствовало современным стандартам, с учетом запросов общества оно обязательно должно соответствовать требованиям цифровизации. Для этого в нашей стране созданы очень благоприятные условия. Этот вопрос также находится в центре внимания нашего государства. Мы добиваемся больших успехов в реализации работ с рядом структур, с которыми сотрудничаем», - отметил он.

Р.Азизов также рассказал о реализации стратегии цифрового развития министерства е-Culture. По его словам, проведен аудит безопасности ИТ-парка и сети, а также разработана архитектура сети и кибербезопасности. Всего состоялось 10 тренингов по различным кластерам и модулям, проведены цифровые аналитические анализы.

Было доведено до внимания, что в настоящее время Министерство культуры работает над совершенствованием реестра объектов и предприятий культуры по всей стране.

Затем заведующая отделом медиа и коммуникаций Министерства культуры Айнур Керимова рассказала о новой цифровой модели управления e-Culture.

В завершение были даны ответы на вопросы участников мероприятия.

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