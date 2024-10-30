Состоялась презентация проделанной работы в рамках модели цифрового управления e-Culture

Выступившая на мероприятии заместитель министра культуры Саадат Юсифова рассказала о политике цифровизации в сфере культуры. Она отметила, что с учетом особой важности организации и координации деятельности в сфере цифрового управления соответствующим приказом Министерства культуры создана рабочая группа по совершенствованию цифрового управления.

«Рабочая группа провела исследования в сфере культуры, изучила местный и международный опыт по цифровизации культуры, путем анализа текущей ситуации и международного опыта были определены цели, приоритетные направления, основные кластеры в сфере и соответствующие модули для каждого кластера. Путем алгоритмического пересечения кластеров и модулей сформирована «матрица e-Culture», - отметила С.Юсифова.

Заведующий отделом креативных индустрий и цифрового развития Министерства культуры Рашад Азизов отметил, что в сфере культуры проиcходят большие реформы и это напрямую связано с цифровизацией.