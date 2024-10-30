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Первое инклюзивное кафе в Баку начало свою деятельность при поддержке PASHA Holding

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17:03 760

Недавно состоялось открытие первого инклюзивного кафе Kashalata, созданного по инициативе Общественного объединения Birgə və Sağlam, при поддержке PASHA Holding, Министерства труда и социальной защиты населения, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA), SOCAR, а также Trendyol Азербайджан. Цель этой инициативы — поддержать трудоустройство молодых людей с ограниченными возможностями и способствовать их интеграции в общество. Кафе, расположенное по адресу улица Узеира Гаджибекова, 57, предоставляет рабочие места для 20 молодых людей, 10 из которых имеют физические ограничения.

Отметим, что поддержка женщин и детей является важной частью корпоративной социальной ответственности PASHA Holding. В рамках этой деятельности PASHA Holding оказывает поддержку различным инициативам, включая помощь детям, страдающим талассемией и аутизмом, помощь детям-сиротам, акции по сдаче крови и другие аналогичные проекты.

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