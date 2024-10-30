Российская угольная промышленность может обанкротиться

Российская угольная промышленность - одна из крупнейших сырьевых отраслей экономики, включающая более 30 моногородов и сотни тысяч занятых, - находится на грани банкротства. Такую оценку дал АЦ ТЭК - государственный аналитический центр при Минэнерго России.

Как отмечают аналитики, угольная отрасль в 2024 году стала убыточной: ее потери до налогообложения оцениваются в 34 млрд рублей, хотя годом ранее угольщики получили прибыль в 357 млрд.

Потеряв западные рынки и столкнувшись с резким падением спроса в «дружественных» странах, угольные компании получили дополнительный удар от правительства, которое ввело для отрасли дополнительные налоги и резко повысило тарифы на перевозки по сети РЖД. В общей сложности за 2022-24 гг. изъятия у угольщиков составили 500 млрд рублей, оценивают в АЦ ТЭК.

На фоне финансовых проблем компании начали сокращать добычу угля. По данным Росстата, в июле она упала на 6,7% в годовом выражении, до 31,5 млн тонн — самого низкого уровня с пандемии-2020. Относительно пиков, показанных в декабре 2022 года, угольные компании потеряли около 12 млн тонн ежемесячной добычи, или 27%.

Добыча каменного угля — основного продукта угольщиков, на который приходится 80% производства, — обвалилась на 8,2%, а антрацита — наиболее ценного сорта — практически на четверть (на 23,7%). В августе, согласно оперативной статистике Росстата, спад добычи каменного угля ускорился до 10,1% год к году.

Очевидно, что угольная отрасль начинает пикировать, констатирует руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов. Снижение экспортных цен на российский уголь на фоне усиления санкционного давления и затоваривания складов потребителей в Китае и Индии привело к сокращению экспортной выручки российских экспортеров угля более чем на 400 млрд рублей за последние два года, подсчитал он.