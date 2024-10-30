USD 1.7000
EUR 1.8441
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру
Новость дня
Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру

Российская угольная промышленность может обанкротиться

17:40 945

Российская угольная промышленность - одна из крупнейших сырьевых отраслей экономики, включающая более 30 моногородов и сотни тысяч занятых, - находится на грани банкротства. Такую оценку дал АЦ ТЭК - государственный аналитический центр при Минэнерго России.

Как отмечают аналитики, угольная отрасль в 2024 году стала убыточной: ее потери до налогообложения оцениваются в 34 млрд рублей, хотя годом ранее угольщики получили прибыль в 357 млрд.

Потеряв западные рынки и столкнувшись с резким падением спроса в «дружественных» странах, угольные компании получили дополнительный удар от правительства, которое ввело для отрасли дополнительные налоги и резко повысило тарифы на перевозки по сети РЖД. В общей сложности за 2022-24 гг. изъятия у угольщиков составили 500 млрд рублей, оценивают в АЦ ТЭК.

На фоне финансовых проблем компании начали сокращать добычу угля. По данным Росстата, в июле она упала на 6,7% в годовом выражении, до 31,5 млн тонн — самого низкого уровня с пандемии-2020. Относительно пиков, показанных в декабре 2022 года, угольные компании потеряли около 12 млн тонн ежемесячной добычи, или 27%.

Добыча каменного угля — основного продукта угольщиков, на который приходится 80% производства, — обвалилась на 8,2%, а антрацита — наиболее ценного сорта — практически на четверть (на 23,7%). В августе, согласно оперативной статистике Росстата, спад добычи каменного угля ускорился до 10,1% год к году.

Очевидно, что угольная отрасль начинает пикировать, констатирует руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов. Снижение экспортных цен на российский уголь на фоне усиления санкционного давления и затоваривания складов потребителей в Китае и Индии привело к сокращению экспортной выручки российских экспортеров угля более чем на 400 млрд рублей за последние два года, подсчитал он.

Сразу два пожара в Баку
Сразу два пожара в Баку видео
17:51 1802
Саакашвили просит президента Грузии помиловать его
Саакашвили просит президента Грузии помиловать его
19:09 845
В Грузии пересчитали голоса на выборах: победа «Мечты» подтверждена
В Грузии пересчитали голоса на выборах: победа «Мечты» подтверждена
18:59 830
Украина назвала находящихся в России северокорейских генералов
Украина назвала находящихся в России северокорейских генералов обновлено 18:43
18:43 2237
Доживет ли Гасым до понедельника?
Доживет ли Гасым до понедельника? война миров
16:17 3660
В игру вступает Арнольд Шварценеггер
В игру вступает Арнольд Шварценеггер наша корреспонденция, все еще актуально
01:02 10503
Студенту Ибрагиму Оруджеву дали 16 лет колонии за фотографию
Студенту Ибрагиму Оруджеву дали 16 лет колонии за фотографию
16:31 5006
В Израиле задержаны азербайджанцы, работавшие на Иран
В Израиле задержаны азербайджанцы, работавшие на Иран
13:50 5327
Эрдоган поставил точку… и сбросил «курдскую карту»
Эрдоган поставил точку… и сбросил «курдскую карту» о развитии ситуации
30 октября 2024, 23:36 9570
Обвиняемые по «Тертерскому делу» услышали свой приговор
Обвиняемые по «Тертерскому делу» услышали свой приговор
16:10 2835
Лукашенко заявил о «ничьей» в российско-украинской войне
Лукашенко заявил о «ничьей» в российско-украинской войне
15:06 3320

ЭТО ВАЖНО

Сразу два пожара в Баку
Сразу два пожара в Баку видео
17:51 1802
Саакашвили просит президента Грузии помиловать его
Саакашвили просит президента Грузии помиловать его
19:09 845
В Грузии пересчитали голоса на выборах: победа «Мечты» подтверждена
В Грузии пересчитали голоса на выборах: победа «Мечты» подтверждена
18:59 830
Украина назвала находящихся в России северокорейских генералов
Украина назвала находящихся в России северокорейских генералов обновлено 18:43
18:43 2237
Доживет ли Гасым до понедельника?
Доживет ли Гасым до понедельника? война миров
16:17 3660
В игру вступает Арнольд Шварценеггер
В игру вступает Арнольд Шварценеггер наша корреспонденция, все еще актуально
01:02 10503
Студенту Ибрагиму Оруджеву дали 16 лет колонии за фотографию
Студенту Ибрагиму Оруджеву дали 16 лет колонии за фотографию
16:31 5006
В Израиле задержаны азербайджанцы, работавшие на Иран
В Израиле задержаны азербайджанцы, работавшие на Иран
13:50 5327
Эрдоган поставил точку… и сбросил «курдскую карту»
Эрдоган поставил точку… и сбросил «курдскую карту» о развитии ситуации
30 октября 2024, 23:36 9570
Обвиняемые по «Тертерскому делу» услышали свой приговор
Обвиняемые по «Тертерскому делу» услышали свой приговор
16:10 2835
Лукашенко заявил о «ничьей» в российско-украинской войне
Лукашенко заявил о «ничьей» в российско-украинской войне
15:06 3320
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться