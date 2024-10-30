Сразу два пожара в Баку

В одном из многоэтажных домов на улице Асада Ахмедова в Ясамальском районе Баку произошел пожар. Как сообщили в МЧС, на место происшествия прибыли спасатели министерства, которые в кратчайшие сроки потушили пожар, возникший из-за возгорания в электрической шахте 17-этажного здания.

В целях безопасности жители здания были эвакуированы.

Как сообщили в TƏBİB, в связи с инцидентом на место происшествия выехали четыре бригады скорой помощи, которые оказали помощь на месте 12 жителям здания, отравившихся дымом. Двое из них были госпитализированы в отделение токсикологии Клинического медицинского центра.

В то же время МЧС сообщило о пожаре в многоэтажке в Низаминском районе столицы. Оперативно прибывшие на место происшествия силы МЧС быстро локализовали пожар.