Германия с Ираном рассорились не на шутку

Германия закрывает все три генконсульства Ирана на своей территории, сообщает агентство DPA.

28 октября Джамшид Шармахд, имевший иранское и немецкое гражданство, был казнен. В 2023 году Верховный суд Ирана приговорил его к смертной казни по обвинению в терроризме. Приговор осудили власти Германии и Евросоюза.

Вслед за этим Министерство иностранных дел Германии вызвало поверенного в делах Ирана, а также отозвало посла ФРГ в Тегеране для консультаций.

«После убийства Джамшида Шармахда иранским режимом сегодня в Министерство иностранных дел ФРГ незамедлительно был вызван поверенный в делах Ирана», - было сказано в заявлении МИД ФРГ, размещенном на его странице в соцсети X.

МИД Германии выразил решительный протест против действий властей Ирана и «оставляет за собой право предпринять дальнейшие действия».