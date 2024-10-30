Не торговая война, а буря в стакане

Китай стал для многих триггером, спускающим какие-то апокалиптические ожидания – то ли вторжения в Тайвань, то ли конфликта с США, то ли, как вот теперь, ожидания «торговой войны» между КНР и ЕС. Призывать к спокойствию бесполезно. Если о Китае, то непременно жареные новости и нервическая реакция. Вот подоспела и свежая новость: Евросоюз официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%. Решение вступило в силу вчера, 30 октября. Когда начинаешь знакомиться с реальным положением дел и сравнивать ситуацию в ЕС с другими странами, вроде Мексики, Бразилии, кстати, вместе с Китаем входящих в БРИКС, да теми же Вьетнамом с Таиландом, то неизбежно приходишь к выводу: вот там действительно на китайскую продукцию тарифы. А в ЕС так, тарифишки.

И не только на торговую войну не тянут, но и всерьез говорить о некоей «экономической блокаде» Европой Китая не позволяют, чтобы не выглядеть недалеким человеком в кругах специалистов, которые давно в этой теме. Обычная борьба за рынки, порою не слишком корректная, но, впрочем, ничего сенсационного и выдающегося. Но прежде чем с ситуацией вдумчиво разобраться, сначала необходимо пару слов сказать и о «желании Европы устроить Китаю экономическую блокаду». Помимо того, что Европа – она разная, так еще и ЕС не представляет из себя монолита, скрепленного единой политической волей. Тут по острейшему для нее «украинскому вопросу» наблюдаются полнейшие разброд и шатание. А уж по гораздо более острому - торговле с Китаем – тем более. Есть Брюссель, а есть и Испания, премьер которой Педро Санчес в прошлом месяце во время визита подписал соглашение с китайским гигантом по производству ветряных турбин Envision Energy на миллиард евро по поводу строительства китайцами в стране промышленного парка «зеленого водорода». И таких примеров можно навскидку привести с десяток, от Испании до Финляндии, от Италии до Венгрии. И каждый на сотни миллионов и даже миллиарды.

С китайскими электромобилями в Европе вообще выглядит забавно. Доля китайских электромобилей в ЕС выросла с 1,9% в 2020 году до 14,1% во втором квартале 2024 года. С одной стороны, Европа откровенно «зевнула» в данном вопросе и технологически теперь плетется на этом рынке у Китая в хвосте. А это не ширпотреб, не тряпки и игрушки, здесь все более серьезно – технологические приоритеты и вот это все, за что европейский капитал готов драться всерьез. Но вот в чем нюанс: даже при повышении европейских пошлин на 100% китайские электромобили будут все равно дешевле, чем у «Теслы» или европейских производителей. Иными словами, Китай при утвержденных европейских тарифах остается в плюсе. Конечно, Пекин решением Евросоюза по тарифам возмущен и делает разные «грозные» заявления, как-то: о протекционизме и недобросовестной конкуренции, и о подаче соответствующего иска во Всемирную торговую организацию. Но в тот же день китайское официальное Синьхуа опубликовало весьма «вегетарианский» комментарий на эту острую тему.