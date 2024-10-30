Зеленский договорился с Венгрией

Украина и Венгрия готовят документ, фиксирующий намерение Будапешта не блокировать приглашение Киева в НАТО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, целью такого документа будет деблокирование Венгрией шагов по вступлению Украины в НАТО. «То есть поддерживать, голосовать за нас, а не блокировать», — заявил Зеленский.

Он добавил, что в документе будет отражена общая позиция двух стран по разным спорным вопросам. В их числе — положение венгерского меньшинства в Украине.