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Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру

Зеленский договорился с Венгрией

18:03 1425

Украина и Венгрия готовят документ, фиксирующий намерение Будапешта не блокировать приглашение Киева в НАТО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, целью такого документа будет деблокирование Венгрией шагов по вступлению Украины в НАТО. «То есть поддерживать, голосовать за нас, а не блокировать», — заявил Зеленский.

Он добавил, что в документе будет отражена общая позиция двух стран по разным спорным вопросам. В их числе — положение венгерского меньшинства в Украине.

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