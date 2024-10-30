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Россия объявила правнучку знаменитого Чкалова «террористом и экстремистом»

18:19 1070

Росфинмониторинг внес правнучку советского летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарью Богданову в перечень «террористов и экстремистов в России». Это следует из данных на сайте ведомства.

В апреле в России в отношении Богдановой возбудили уголовное дело о призывах к терроризму. Поводом для этого стали посты Богдановой в соцсетях, где она негативно отзывалась о российской армии. Также правоохранители обратили внимание на ее интервью украинскому каналу, где она высказалась о москвичах и воздушной тревоге. Позднее девушку объявили в розыск. В июле Минюст РФ включил Богданову в реестр иноагентов.

Дарья Богданова — активистка движения Freedom Birds for Ukraine, которое занимается сбором средств на покупку дронов и других вещей для ВСУ. На сайте организации говорится, что Богданова проживает в городе Лёвен в Бельгии. Она неоднократно выступала с критикой российских властей после вторжения РФ в Украину.

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