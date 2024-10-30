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Войны не заканчиваются: Израилю придется тратить все больше на оборону

18:21 573

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил необходимость сокращения части бюджетных расходов из-за возросших трат на оборону.

Выступая на заседании правительства, посвященном утверждению госбюджета на 2025 год, глава израильского Кабинета министров отметил, что «не бывает экономики без ограничений».

Обращаясь к министрам, Нетаньяху, высказывания которого распространила канцелярия премьера, выразил уверенность в том, что экономика Израиля демонстрирует большую устойчивость, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке. Вместе с тем он указал на необходимость укреплять национальную оборону, что влечет за собой дополнительные расходы.

«…Мы признаем, что у нас есть новые цели, которых нам придется достичь, и эти цели, конечно, в основном касаются сферы безопасности, которую нам необходимо укреплять. Понятно, что не бывает экономики без границ. Не бывает экономики без ограничений. Если вы отдаете в одно место, вам, к сожалению, придется забирать из другого. Способы это сделать есть», - сказал премьер, не приведя подробностей.

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