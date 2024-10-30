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«Хезболле» не скрыться от ударов Израиля

18:50 392

Армия Израиля нанесла удар по складам оружия и командно-штабным центрам «Хезболлы» в Сирии, используемым силами «Радван». Об этом сообщила в четверг, 31 октября, пресс-служба ЦАХАЛ.

Объект, по которому были нанесены удары, располагается в районе пограничного с Ливаном Эль-Кусейра на западе Сирии. По данным разведки, подразделение 4400 «Хезболлы», которому принадлежал этот объект, отвечает за хранение оружия на территории Ливана. В последние недели оно распространило свою деятельность на Сирию, создав канал по поставке оружия через пограничные переходы, заявили в израильской армии.

Как отмечается в заявлении, удары ВВС Израиля по этим объектам направлены на «сокращение потока оружия из Ирана через Сирию для «Хезболлы» в Ливане», заявили в армии. С этой же целью израильские ВВС ранее наносили удары «по нескольким погранпереходам между Сирией и Ливаном, используемым «Хезболлой» для контрабанды оружия», говорится в тексте.

31 октября армейская пресс-служба сообщала, что истребители атаковали и ликвидировали Мухаммада Халиля Алиана, который командовал противотанковым соединением сектора Хаджир в подразделении «Нассер» «Хезболлы».

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