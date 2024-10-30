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Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру
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Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру

В Грузии пересчитали голоса на выборах: победа «Мечты» подтверждена

18:59 845

Частичный пересчет бюллетеней с парламентских выборов в Грузии подтвердил победу правящей партии «Грузинская мечта», сообщает агентство AFP в четверг, 31 октября, со ссылкой на Центральную избирательную комиссию страны.

В заявлении ЦИК говорится, что пересчет бюллетеней на 12 процентах избирательных участков, на которых проголосовали 14 процентов избирателей, «не привел к существенному изменению ранее объявленных официальных результатов». Итоговые протоколы «лишь незначительно изменились» на девяти процентах пересчитанных избирательных участков, отмечается в сообщении.

Пересчет голосов состоялся 29 октября. Участки для пересчета были выбраны путем жеребьевки.

30 октября прокуратура Грузии сообщила, что начала расследование по поводу заявлений президента страны Саломе Зурабишвили и представителей оппозиции о фальсификации парламентских выборов. Зурабишвили была вызвана в ведомство для дачи разъяснений. Президент сочла вызов ее в прокуратуру нерелевантным и отказалась туда идти, поскольку, по ее словам, прокуроры должны вести расследование сами.

Парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» получила 53,9% голосов, оппозиция с результатами не согласилась. Зурабишвили назвала выборы «тотальной фальсификацией», заявив, что не признает их, а все четыре оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, объявили, что бойкотируют новый парламент.

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