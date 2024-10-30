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Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру
Новость дня
Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру

Саакашвили просит президента Грузии помиловать его

19:09 867

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призывает президента Саломе Зурабишвили помиловать его.

В социальной сети Саакашвили написал: «Я выражаю полную солидарность с президентом Саломе Зурабишвили, и мне понравилось, что она не пошла на провокацию и не согласилась на запрос российской прокуратуры. Я заметил, что госпожа Саломе также не пропустила угрозу Медведева. Но требует справедливости и то, что в результате именно таких указаний из Москвы я сижу в тюрьме уже более трех лет по сфабрикованному обвинению, и я не хочу, чтобы номинальным главой исторической ответственности за это незаконное заключение была президент Зурабишвили, которая действительно может устранить эту несправедливость».

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