Саакашвили просит президента Грузии помиловать его
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призывает президента Саломе Зурабишвили помиловать его.
В социальной сети Саакашвили написал: «Я выражаю полную солидарность с президентом Саломе Зурабишвили, и мне понравилось, что она не пошла на провокацию и не согласилась на запрос российской прокуратуры. Я заметил, что госпожа Саломе также не пропустила угрозу Медведева. Но требует справедливости и то, что в результате именно таких указаний из Москвы я сижу в тюрьме уже более трех лет по сфабрикованному обвинению, и я не хочу, чтобы номинальным главой исторической ответственности за это незаконное заключение была президент Зурабишвили, которая действительно может устранить эту несправедливость».