Двусторонние встречи Сахиля Бабаева в Турции: что обсуждено

Министры на встрече отметили, что за прошедший период по этим сферам было подписано восемь документов о сотрудничестве, также рассматривается проект нового документа о сотрудничестве по пенсионному обеспечению. В ходе встречи также было предложено создать рабочую группу по труду и занятости.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в ходе встречи было подчеркнуто, что двустороннее сотрудничество стран постоянно укрепляется, контакты, успешно продолжающиеся в рамках региональных и международных организаций, охватывают также сферу труда, занятости, социальной защиты.

На встрече с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым Сахиль Бабаев отметил, что созданная 15 лет назад ОТГ за короткий срок достигла значительных успехов в направлении расширения сотрудничества между странами-членами в различных сферах. Он отметил важность развития связей в сфере труда и социальной защиты. Заявив о сотрудничестве по вопросам семейной и социальной политики в рамках ОТГ, С.Бабаев предложил создать в рамках организации рабочую группу по труду и занятости, проводить регулярные заседания министров, ответственных за вопросы труда и занятости.

Сахиль Бабаев также встретился с министром труда и социальной защиты Турецкой Республики Северного Кипра Садыком Гардианоглу. Подчеркнув, что в последнее время наблюдается значительный рост двусторонних контактов, С.Бабаев проинформировал о реформах, проведенных в последние годы в сфере труда, занятости, социальной защиты в Азербайджане, о достигнутых успехах.

Встречи состоялись в Анкаре в рамках международной конференции «Социальная защита, труд и социальные услуги в тюркских государствах» с участием представителей органов труда и социальной защиты государств-членов Организации тюркских государств.