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Посол Арсенян призвал убрать «элементы недопонимания» с Россией

19:48 785

Посол Армении в России Гурген Арсенян на встрече с председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимиром Булавиным заявил, что настало время убрать из двусторонних отношений «элементы недопонимания». Об этом сообщила пресс-служба Совета Федерации.

«Заинтересованы в том, чтобы отношения развивались в союзническом ключе. Убеждены, что межпарламентское взаимодействие должно внести в этот процесс свой существенный вклад», - заявил в свою очередь Булавин.

Стороны отметили, что сейчас по ряду направлений российско-армянского взаимодействия появились вопросы, требующие дополнительной проработки. 

В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления связей между министерствами обороны Армении и России.

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