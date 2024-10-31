Mercedes с китайским двигателем

Новый Mercedes-Benz CLA третьего поколения, представленный общественности в середине октября, получит китайский двигатель - двухлитровую «турбочетверку» производства Geely и Horse. Двигатель заявленной мощностью 250 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом 360 Нм был создан компаниями Mercedes-Benz и Geely в рамках технологического партнерства. Машина будет производиться в Китае, однако катализаторы на них в полном соответствии с европейскими нормами вредных выбросов установят в Германии. Следует отметить, что китайская Geely в лице председателя Совета директоров компании Ли Шуфу владеет около 10 процентами акций Mercedes-Benz. Кроме того, у компании Geely есть совместное предприятие с немецким производителем электромобилей Smart. По мнению автоэкспертов, двигатели, разработанные в сотрудничестве Mercedes-Benz и Geely, представляют собой гибридное сочетание технологий и инноваций, что улучшит позицию немецкого концерна на рынке. Настораживает другое - никто не говорит о том, что это сотрудничество даст китайской стороне.

Тем временем, власти КНР рекомендовали компаниям BYD, SAIC и Geely временно приостановить крупные инвестиции в страны ЕС, поддержавшие решение Брюсселя повысить импортные тарифы на электромобили из Китая. Эта рекомендация прозвучала уже после того, как 29 октября Еврокомиссия завершила антисубсидиарное расследование, введя сроком на пять лет окончательные компенсационные пошлины на импорт аккумуляторных электромобилей из Китая. Правда, технические группы сторон продолжают вести переговоры в поисках компромиссного решения, хотя делается это, скорее всего, по инерции. В ответ Министерство коммерции КНР инициировало расследование в отношении европейских компенсационных пошлин до 35,3 процента на китайские электромобили и другую продукцию. В частности, Министерство проводит антидемпинговое расследование в отношении сельскохозяйственной продукции из Евросоюза.

Пекин также рассматривает возможность повысить тарифы на автомобили из стран-участниц ЕС с большим объемом двигателя. Впрочем, и без этих мер спрос на автомобили BMW в Китае сократился за III квартал текущего года на 30 процентов. Продажи Porsche упали на 19 процентов, Volkswagen — на 15, Mercedes-Benz — на 13 процентов. При этом сегменты, в которых представлены немецкие люксовые машины, в объеме отнюдь не сокращаются. Просто местные покупатели предпочитают более технологичные и дешевые отечественные модели. В целом же, если до пандемии коронавируса немецкие автопроизводители занимали 25 процентов китайского рынка, то сегодня этот показатель упал до 15 процентов и продолжает снижаться. Как отмечают эксперты, ответ Пекина на введенные Евросоюзом пошлины последовал незамедлительно. О чем, собственно, предупреждали руководители крупнейших автоконцернов ФРГ.

Так, глава Mercedes-Benz Ола Каллениус ранее призывал Евросоюз отложить введение тарифов на импорт китайских электромобилей. «Мы должны быть конкурентоспособными на международном уровне. Тогда трансформация может увенчаться успехом, и экономика будет расти в долгосрочной перспективе. Новые тарифы нам не помогут», - заявил Каллениус, подчеркнув, что торговле необходима свобода, а не новые барьеры. С этим мнением полностью солидарны и другие немецкие автопроизводители, призвавшие отложить введение запланированных пошлин и найти решение, которое было бы справедливым как для Брюсселя, так и для Пекина. Но, судя по всему, Китай уже давно вызывает у европолитиков своего рода аллергию, не позволяющую вести на равных переговоры с азиатским гигантом. К тому же, видимо, Еврокомиссия учла пожелания автопроизводителей других стран Европы, прежде всего, Франции, автомобили которых в КНР особой популярностью не пользуются.