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Подготовка к COP29: Самир Нуриев дал поручения министрам и чиновникам

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31 октября состоялось восьмое заседание Организационного комитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

Руководитель Администрации президента, председатель оргкомитета Самир Нуриев, отметив, что до COP29 остались считанные дни, подчеркнул, что за период, прошедший с последнего заседания, в соответствии с поручениями президента Азербайджанской Республики, процесс подготовки к COP29 был еще более ускорен и находится на завершающей стадии.

Самир Нуриев отметил, что президент Ильхам Алиев 17 октября в очередной раз ознакомился с масштабными подготовительными работами, проведенными на Бакинском Олимпийском стадионе, и дал соответствующие поручения.

Руководитель Администрации президента сообщил, что в Саммите лидеров COP29 ожидается участие более 100 глав государств и правительств, а также вице-президентов. По его словам, для участия в COP29 уже зарегистрировались более 50 тысяч человек, это число продолжает расти, так как регистрация еще открыта. Он отметил большой интерес к участию в COP29 со стороны зарубежных СМИ и неправительственных организаций.

На заседании был продемонстрирован видеоролик, отражающий текущее состояние подготовительных работ на Бакинском Олимпийском стадионе.

В завершение заседания Самир Нуриев выразил уверенность, что под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан достигнет очередного исторического успеха на COP29, и дал поручения по продолжению выполнения Плана мероприятий COP29 и другим соответствующим вопросам.

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