Третий пожар за день

Пожар в жилом доме в городе Хырдалан потушен, сообщили В МЧС. В настоящее время на территории ведутся эвакуационные работы.

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В одном из жилых зданий города Хырдалан Апшеронского района начался сильный пожар.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, по указанному адресу прибыли силы Государственной пожарной службы МЧС. Благодаря оперативным мерам, предпринятым пожарными, огонь в короткие сроки был локализован. В настоящее время продолжаются мероприятия по полному тушению пожара, заявили в МЧС.

Напомним, в четверг в одном из многоэтажных домов на улице Асада Ахмедова в Ясамальском районе Баку произошел пожар, возникший из-за возгорания в электрической шахте 17-этажного здания. В целях безопасности жители здания были эвакуированы. Еще один пожар произошел в многоэтажке в Низаминском районе Баку. Оперативно прибывшие на место происшествия силы МЧС быстро локализовали пожар.