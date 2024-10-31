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Зеленский: «Путин проверяет реакцию Запада, НАТО и Южной Кореи…»

21:14 448

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия ведет договоренности с Северной Кореей о поставках инженерных войск, а также гражданских, которые будут работать на военных заводах РФ.

«Отдельно мы знаем, что ведется договоренность о поставках инженерных войск, а также гражданских людей, большого количества гражданских от Северной Кореи для того, чтобы они работали на тех или иных военных заводах РФ», — сказал Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

По словам президента Украины, если российский президент Владимир Путин не будет видеть реакции от Запада на развертывание войск КНДР, то будет принимать решение об увеличении контингента.

«Я считаю, что это будет так же, как и с Крымом, когда Запад и различные партнеры не реагировали на оккупацию Путиным нашего полуострова 10 лет назад. Не было никаких громких шагов… После этого Путин начал полномасштабное вторжение. То же самое с северокорейским контингентом. Путин проверяет реакцию Запада, стран НАТО и реакцию Южной Кореи. Я считаю, что после всех этих реакций Путин будет решать увеличивать контингент», — заявил Зеленский.

По словам президента Украины, российская разведка подтвердила коллегам из других стран, в том числе и Запада, что солдаты КНДР будут привлечены к войне с Украиной. «Российская Федерация - я знаю - в контактах с другими на уровне разведок, с другими партнерами подтвердила, что Северная Корея привлечена. Они это подтвердили. Официально подтвердили на своем уровне «большим» странам. Я не хочу рассказывать, с кем конкретно они говорили. У нас есть четкая информация. Это информация, которую я недавно получил. Российская Федерация проговаривала этот вопрос с Западом и подтвердила: да, есть военные Северной Кореи, они будут воевать в Украине», - сказал Зеленский

Также в этом интервью Зеленский сообщил, что в ближайшее время Украина предоставит Сеулу большой запрос на оружие, сказал о готовности Украины использовать Курскую операцию при окончании войны в дипломатических шагах или военных тактических шагах на поле боя, если это будет иметь влиятельный эффект.

Еще он заявил, что если Дональд Трамп в случае победы захочет завершить войну, заставив Украину уступить свои территории, то у него ничего не получится.

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