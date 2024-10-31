Беспилотники атаковали заводы в Башкортостане

Промышленные предприятия башкирского ТЭК подверглись атаке трех беспилотников, сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

«Первый БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской. Два других упали в промзоне», — написал Хабиров.

По его словам, жертв и разрушений нет.

По данным российских телеграм-каналов, из-за атаки сотрудников «Башнефть-Уфанефтехим» эвакуировали, аэропорт Уфы с 17:50 по 20:00 мск временно не принимал и не отправлял рейсы.