USD 1.7000
EUR 1.8441
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
В Израиле задержаны азербайджанцы, работавшие на Иран
Новость дня
В Израиле задержаны азербайджанцы, работавшие на Иран

Беспилотники атаковали заводы в Башкортостане

21:21 373

Промышленные предприятия башкирского ТЭК подверглись атаке трех беспилотников, сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

«Первый БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской. Два других упали в промзоне», — написал Хабиров.

По его словам, жертв и разрушений нет.

По данным российских телеграм-каналов, из-за атаки сотрудников «Башнефть-Уфанефтехим» эвакуировали, аэропорт Уфы с 17:50 по 20:00 мск временно не принимал и не отправлял рейсы.

Зеленский: «Путин проверяет реакцию Запада, НАТО и Южной Кореи…»
Зеленский: «Путин проверяет реакцию Запада, НАТО и Южной Кореи…»
21:14 450
Третий пожар за день
Третий пожар за день фото и видео; обновлено 21:06
21:06 1588
Подготовка к COP29: Самир Нуриев дал поручения министрам и чиновникам
Подготовка к COP29: Самир Нуриев дал поручения министрам и чиновникам
20:39 948
В Баку ответили на обвинения посла Франции
В Баку ответили на обвинения посла Франции
20:05 2215
Не торговая война, а буря в стакане
Не торговая война, а буря в стакане горячая тема
17:56 2423
Пушки круче масла. А победу одержит инфляция
Пушки круче масла. А победу одержит инфляция война войной, а обед по расписанию
13:00 4163
Сразу два пожара в Баку
Сразу два пожара в Баку видео
17:51 3157
Саакашвили просит президента Грузии помиловать его
Саакашвили просит президента Грузии помиловать его
19:09 2682
В Грузии пересчитали голоса на выборах: победа «Мечты» подтверждена
В Грузии пересчитали голоса на выборах: победа «Мечты» подтверждена
18:59 2113
Украина назвала находящихся в России северокорейских генералов
Украина назвала находящихся в России северокорейских генералов обновлено 18:43
18:43 3567
Доживет ли Гасым до понедельника?
Доживет ли Гасым до понедельника? война миров
16:17 4677

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: «Путин проверяет реакцию Запада, НАТО и Южной Кореи…»
Зеленский: «Путин проверяет реакцию Запада, НАТО и Южной Кореи…»
21:14 450
Третий пожар за день
Третий пожар за день фото и видео; обновлено 21:06
21:06 1588
Подготовка к COP29: Самир Нуриев дал поручения министрам и чиновникам
Подготовка к COP29: Самир Нуриев дал поручения министрам и чиновникам
20:39 948
В Баку ответили на обвинения посла Франции
В Баку ответили на обвинения посла Франции
20:05 2215
Не торговая война, а буря в стакане
Не торговая война, а буря в стакане горячая тема
17:56 2423
Пушки круче масла. А победу одержит инфляция
Пушки круче масла. А победу одержит инфляция война войной, а обед по расписанию
13:00 4163
Сразу два пожара в Баку
Сразу два пожара в Баку видео
17:51 3157
Саакашвили просит президента Грузии помиловать его
Саакашвили просит президента Грузии помиловать его
19:09 2682
В Грузии пересчитали голоса на выборах: победа «Мечты» подтверждена
В Грузии пересчитали голоса на выборах: победа «Мечты» подтверждена
18:59 2113
Украина назвала находящихся в России северокорейских генералов
Украина назвала находящихся в России северокорейских генералов обновлено 18:43
18:43 3567
Доживет ли Гасым до понедельника?
Доживет ли Гасым до понедельника? война миров
16:17 4677
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться