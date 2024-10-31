USD 1.7000
EUR 1.8441
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
В Израиле задержаны азербайджанцы, работавшие на Иран
Новость дня
В Израиле задержаны азербайджанцы, работавшие на Иран

Символ Японии остался без снега

21:34 164

Гора Фудзияма в Японии до сих пор не покрылась снегом, это первый такой случай за последние 130 лет. Обычно снежный покров там начинает появляться в начале октября, пишет CNN.

В Японском метеорологическом агентстве отметили, что традиционно снежная шапка на Фудзи начинает формироваться уже 2 октября. В прошлом году первый снег заметили на горе 5 октября, но в начале ноября он растаял.

Метеоагентство ежегодно сообщает японцам о первом снеге на Фудзи с момента своего основания в 1894 году, однако в этом году еще не сделало этого, объяснив отсутствие снега необычно теплой погодой и дождями.

«Из-за того, что в Японии с лета сохранялась высокая температура, а также из-за дождей снега не было», — сообщили метеорологи, добавив, что таким образом побит предыдущий рекорд, установленный в 1955 и 2016 годах. Тогда снег выпадал 26 октября.

Зеленский: «Путин проверяет реакцию Запада, НАТО и Южной Кореи…»
Зеленский: «Путин проверяет реакцию Запада, НАТО и Южной Кореи…»
21:14 451
Третий пожар за день
Третий пожар за день фото и видео; обновлено 21:06
21:06 1592
Подготовка к COP29: Самир Нуриев дал поручения министрам и чиновникам
Подготовка к COP29: Самир Нуриев дал поручения министрам и чиновникам
20:39 952
В Баку ответили на обвинения посла Франции
В Баку ответили на обвинения посла Франции
20:05 2219
Не торговая война, а буря в стакане
Не торговая война, а буря в стакане горячая тема
17:56 2423
Пушки круче масла. А победу одержит инфляция
Пушки круче масла. А победу одержит инфляция война войной, а обед по расписанию
13:00 4165
Сразу два пожара в Баку
Сразу два пожара в Баку видео
17:51 3159
Саакашвили просит президента Грузии помиловать его
Саакашвили просит президента Грузии помиловать его
19:09 2684
В Грузии пересчитали голоса на выборах: победа «Мечты» подтверждена
В Грузии пересчитали голоса на выборах: победа «Мечты» подтверждена
18:59 2114
Украина назвала находящихся в России северокорейских генералов
Украина назвала находящихся в России северокорейских генералов обновлено 18:43
18:43 3568
Доживет ли Гасым до понедельника?
Доживет ли Гасым до понедельника? война миров
16:17 4678

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: «Путин проверяет реакцию Запада, НАТО и Южной Кореи…»
Зеленский: «Путин проверяет реакцию Запада, НАТО и Южной Кореи…»
21:14 451
Третий пожар за день
Третий пожар за день фото и видео; обновлено 21:06
21:06 1592
Подготовка к COP29: Самир Нуриев дал поручения министрам и чиновникам
Подготовка к COP29: Самир Нуриев дал поручения министрам и чиновникам
20:39 952
В Баку ответили на обвинения посла Франции
В Баку ответили на обвинения посла Франции
20:05 2219
Не торговая война, а буря в стакане
Не торговая война, а буря в стакане горячая тема
17:56 2423
Пушки круче масла. А победу одержит инфляция
Пушки круче масла. А победу одержит инфляция война войной, а обед по расписанию
13:00 4165
Сразу два пожара в Баку
Сразу два пожара в Баку видео
17:51 3159
Саакашвили просит президента Грузии помиловать его
Саакашвили просит президента Грузии помиловать его
19:09 2684
В Грузии пересчитали голоса на выборах: победа «Мечты» подтверждена
В Грузии пересчитали голоса на выборах: победа «Мечты» подтверждена
18:59 2114
Украина назвала находящихся в России северокорейских генералов
Украина назвала находящихся в России северокорейских генералов обновлено 18:43
18:43 3568
Доживет ли Гасым до понедельника?
Доживет ли Гасым до понедельника? война миров
16:17 4678
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться