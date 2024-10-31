Символ Японии остался без снега

Гора Фудзияма в Японии до сих пор не покрылась снегом, это первый такой случай за последние 130 лет. Обычно снежный покров там начинает появляться в начале октября, пишет CNN.

В Японском метеорологическом агентстве отметили, что традиционно снежная шапка на Фудзи начинает формироваться уже 2 октября. В прошлом году первый снег заметили на горе 5 октября, но в начале ноября он растаял.

Метеоагентство ежегодно сообщает японцам о первом снеге на Фудзи с момента своего основания в 1894 году, однако в этом году еще не сделало этого, объяснив отсутствие снега необычно теплой погодой и дождями.

«Из-за того, что в Японии с лета сохранялась высокая температура, а также из-за дождей снега не было», — сообщили метеорологи, добавив, что таким образом побит предыдущий рекорд, установленный в 1955 и 2016 годах. Тогда снег выпадал 26 октября.