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Дело о контрабанде на 326 миллионов

что происходит на суде
Инара Рафикгызы, судебный репортер
22:00 2163

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу Зохраба Хидаятова, Эльвина Ширинова и Гачгына Гумбатова, следствие по которому вела Служба государственной безопасности.

Проходило заседание под председательством Фахмина Гумбатова.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, сторона защиты подала ходатайство о переводе Ширинова и Хидаятова под домашний арест. Суд, однако, ходатайство не удовлетворил.

Судебный процесс начнется 7 ноября.

Отметим, что обвиняемым инкриминируются статьи 192.3.2 и 206.3.2 Уголовного кодекса. Установлено, что Зохраб Хидаятов организовал экспорт товаров от имени Эльвина Ширинова и Гачгына Гумбатова, которые были зарегистрированы как предприниматели с использованием поддельных документов, принадлежащих различным юридическим и физическим лицам.

Хидаятов предоставил таможенным органам фальшивые документы, подтверждающие, что производителями этих товаров якобы являются Ширинов и Гумбатов, и вывез товаров на более чем 326 миллионов манатов, не задекларировав их должным образом. Эти незаконные действия также способствовали вывозу наличных средств из страны без их возврата и созданию теневой экономики.

Также прессе стали известны интересные детали о Эльвине Ширинове. Например, согласно «Обзору экспорта», подготовленному Центром анализа экономических реформ и коммуникаций, в 2021 году Ширинов (ИНН – 2700187092) не входил в число частных субъектов-экспортеров, тогда как в 2023 году внезапно занял первое место среди них. Такой резкий скачок в рейтинге не остался без внимания СМИ: возникли вопросы об индивидуальном предпринимателе — экспортере сельхозпродукции, у которого нет даже небольшого собственного участка земли.

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