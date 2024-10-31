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Мехрибан Алиева в Центре талассемии

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22:12 658

31 октября первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и члены ее семьи побывали в Центре талассемии.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев проинформировал первого вице-президента и членов ее семьи об условиях, созданных в центре.

Мехрибан Алиева посетила отделение трансплантологии медицинского учреждения, новое отделение реанимации и стационар для взрослых, побеседовала с детьми, находящимися здесь на лечении, медицинскими работниками, поинтересовалась ходом лечебного процесса.

Первому вице-президенту сообщили, что Центр талассемии не только играет важную роль в лечении страдающих этим заболеванием, но и оказывает большую моральную поддержку больным и их семьям. Мехрибан Алиева отметила, что Фонд Гейдара Алиева всегда придает большое значение деятельности Центра и здравоохранению в целом.

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