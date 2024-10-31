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Оппонент Санду осудил войну и признал территориальную целостность Украины

22:30 667

Кандидат на пост президента Молдовы, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло заявил, что признает территориальную целостность Украины в границах 1991 года.

Стояногло отметил, что его часто спрашивают, как он относится к войне в Украине. По его словам, он «категорически осуждает» войну в Украине. «Я признаю территориальную целостность Украины в границах 1991 года, это моя позиция в качестве гражданина страны, и эта моя позиция не изменится», - заявил он в четверг, отвечая на вопросы в прямом эфире на нескольких платформах в интернете.

Стояногло выразил уверенность, что у него будут встречи и с европейскими лидерами, и в Бухаресте, и в Киеве: «Я выступлю с мирными инициативами, я буду предлагать прекращение огня на Украине».

Он также сказал, что не аффилирован политически, отметил, что «ничем не обязан ни Партии социалистов, ни ее лидеру Игорю Додону». «Я не аффилирован политически, не буду проводить политику какой-либо партии. Они меня поддержали, но это не значит, что я что-то должен социалистам или еще кому-либо», - сказал кандидат в президенты Молдовы.

Второй тур выборов президента Молдовы состоится в воскресенье, 3 ноября. В первом туре голосования 20 октября действующий президент Майя Санду набрала 42,49%, Стояногло – 25,95%. Они поборются за пост президента во втором туре.

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