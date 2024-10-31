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Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева

Иран может атаковать Израиль из Ирака

предполагает израильская разведка
23:19 276

Иран, чтобы избежать ответного удара по своей территории, готовится атаковать Израиль из Ирака, передает издание Axios со ссылкой на сообщение израильского журналиста Барака Равида.

Два источника, с которыми общался Барак Равид, сообщили, что израильская разведка предполагает, что атака будет осуществлена с применением большого количества беспилотников и баллистических ракет. Удар может быть нанесен до президентских выборов в США.

В то же время корреспондент телеканала «Кан-11» Амихай Штайн сообщил со ссылкой на «информированные источники», что в данный момент нет признаков того, что Иран атакует Израиль со своей территории. При этом в Белом доме полагают, что Иран может подготовиться к атаке в «короткий срок».

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