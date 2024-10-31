Иран может атаковать Израиль из Ирака
Иран, чтобы избежать ответного удара по своей территории, готовится атаковать Израиль из Ирака, передает издание Axios со ссылкой на сообщение израильского журналиста Барака Равида.
Два источника, с которыми общался Барак Равид, сообщили, что израильская разведка предполагает, что атака будет осуществлена с применением большого количества беспилотников и баллистических ракет. Удар может быть нанесен до президентских выборов в США.
В то же время корреспондент телеканала «Кан-11» Амихай Штайн сообщил со ссылкой на «информированные источники», что в данный момент нет признаков того, что Иран атакует Израиль со своей территории. При этом в Белом доме полагают, что Иран может подготовиться к атаке в «короткий срок».