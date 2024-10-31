В падении уровня образования в России «виноваты» мигранты

Общий уровень образования в российских школах падает из-за детей, не знающих русский язык. Такую причину в ходе совещания по миграционной политике страны назвал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Существует ситуация, которая достаточно часто обсуждается, по местам социальной функции — это школы, другие учебные заведения. Когда туда попадают дети, фактически не знающие русского языка», — сказал он.

Медведев также подчеркнул, что с приемом не знающих русский язык детей мигрантов в российские школы «пора заканчивать».

По его словам, большая часть российских граждан устала от безобразного поведения отдельных мигрантов: «Это настоятельный запрос общества. По данным ВЦИОМ, за так называемое ужесточение миграционной политики выступают 70 процентов наших граждан».