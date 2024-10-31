USD 1.7000
EUR 1.8441
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Новость дня
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева

У президента Пакистана проблемы: сломал ногу

31 октября 2024, 23:40 713

Президент Пакистана Асиф Али Зардари сломал ногу, когда выходил из самолета по прибытии в международный аэропорт Дубая. Об этом 31 октября сообщила газета Dawn со ссылкой на пресс-службу президентского секретариата.

По ее данным, после падения главу государства немедленно отвезли в больницу, где по итогам медосмотра ему наложили гипс.

Отмечается, что Зардари предписан полный покой. Президент должен будет ходить в гипсе в течение четырех недель.

Как турецкая разведка следила за Геббельсом
Как турецкая разведка следила за Геббельсом свидетельствуют документы
01:27 10
Не торговая война, а буря в стакане
Не торговая война, а буря в стакане горячая тема
31 октября 2024, 17:56 3264
Хаменеи дал приказ подготовить удар по Израилю
Хаменеи дал приказ подготовить удар по Израилю обновлено 01:14
01:14 1067
НАТО не успевает даже за Ыном
НАТО не успевает даже за Ыном горячая тема
00:16 936
Доживет ли Гасым до понедельника?
Доживет ли Гасым до понедельника? война миров
31 октября 2024, 16:17 5568
Дело о контрабанде на 326 миллионов
Дело о контрабанде на 326 миллионов что происходит на суде
31 октября 2024, 22:00 3320
В Израиле задержаны азербайджанцы, работавшие на Иран
В Израиле задержаны азербайджанцы, работавшие на Иран все еще актуально
31 октября 2024, 13:50 6772
Пушки круче масла. А победу одержит инфляция
Пушки круче масла. А победу одержит инфляция война войной, а обед по расписанию
31 октября 2024, 13:00 4712
Блинкен: под Курском 8 тысяч солдат КНДР, готовых к бою
Блинкен: под Курском 8 тысяч солдат КНДР, готовых к бою
31 октября 2024, 23:10 1554
Mercedes с китайским двигателем
Mercedes с китайским двигателем новый поворот
31 октября 2024, 19:51 5490
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева прямой эфир; все еще актуально
31 октября 2024, 09:57 4743

ЭТО ВАЖНО

Как турецкая разведка следила за Геббельсом
Как турецкая разведка следила за Геббельсом свидетельствуют документы
01:27 10
Не торговая война, а буря в стакане
Не торговая война, а буря в стакане горячая тема
31 октября 2024, 17:56 3264
Хаменеи дал приказ подготовить удар по Израилю
Хаменеи дал приказ подготовить удар по Израилю обновлено 01:14
01:14 1067
НАТО не успевает даже за Ыном
НАТО не успевает даже за Ыном горячая тема
00:16 936
Доживет ли Гасым до понедельника?
Доживет ли Гасым до понедельника? война миров
31 октября 2024, 16:17 5568
Дело о контрабанде на 326 миллионов
Дело о контрабанде на 326 миллионов что происходит на суде
31 октября 2024, 22:00 3320
В Израиле задержаны азербайджанцы, работавшие на Иран
В Израиле задержаны азербайджанцы, работавшие на Иран все еще актуально
31 октября 2024, 13:50 6772
Пушки круче масла. А победу одержит инфляция
Пушки круче масла. А победу одержит инфляция война войной, а обед по расписанию
31 октября 2024, 13:00 4712
Блинкен: под Курском 8 тысяч солдат КНДР, готовых к бою
Блинкен: под Курском 8 тысяч солдат КНДР, готовых к бою
31 октября 2024, 23:10 1554
Mercedes с китайским двигателем
Mercedes с китайским двигателем новый поворот
31 октября 2024, 19:51 5490
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева прямой эфир; все еще актуально
31 октября 2024, 09:57 4743
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться