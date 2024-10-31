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Израиль просит Россию стать посредником в переговорах с «Хезболлой»

31 октября 2024, 23:54 653

Израиль обратился к России с просьбой о посредничестве в мирном урегулировании вооруженного конфликта с проиранской группировкой Ливана «Хезболла».

Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на ближневосточные СМИ.

Международные издания, такие как израильская Ynet News и принадлежащая Саудовской Аравии Asharq Al-Awsat, в последние дни со ссылкой на источники сообщили, что Израиль попросил Россию принять участие в соглашении о прекращении огня, разрабатываемом при поддержке советников президента США Амоса Хохштайна и Бретта Макгурка.

«Неясно насколько Москва способна играть эффективную роль в условиях, когда она ведет собственный военный конфликт в Украине. Но участие мировой державы, имеющей связи почти со всеми крупными заинтересованными сторонами, может оказать решающую поддержку инициативе в то время, когда лидерство Вашингтона на Ближнем Востоке все чаще ставится под сомнение», - отмечается в материале.

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