НАТО не успевает даже за Ыном

Впервые почти за год Северная Корея осуществила испытания межконтинентальной баллистической ракеты, способной поразить цели на территории США. Во время пуска присутствовал сам Ким Чен Ын, что было отображено в официальной хронике. Разумеется, после этого последовало совместное заявление дипломатических ведомств США, Японии и Южной Кореи, где пуск расценивался как усиливающий напряженность. КНДР «решительным образом» призвали «немедленно прекратить серию провокационных и дестабилизирующих действий, которые угрожают миру и безопасности на Корейском полуострове и за его пределами».

Генеральный штаб Южной Кореи сообщил, что была использована новая ракета дальнего радиуса действия на твердом топливе. Такие ракеты легче перемещать и быстрее приготовить к запуску. По данным японских военных, ракета, запущенная под высоким углом, находилась в полете 86 минут, что дольше, чем во время предыдущих испытаний, и поднялась на рекордную для корейских баллистических ракет высоту. Запуск был осуществлен с 12-осной мобильной платформы, которая была продемонстрирована в сентябре. Уже тогда в связи с этим заговорили о наличии у КНДР ракеты, которая по величине превышает известные образцы. Предыдущее испытание межконтинентальной баллистической ракеты северокорейцы провели в декабре прошлого года, тогда была запущена твердотопливная ракета Hwasong-18.

Эта сама по себе тревожная информация воспринимается значительно серьезнее на фоне заключения соглашения между КНДР и Россией об оборонной взаимопомощи. Эксперты утверждают, что межконтинентальная баллистика северокорейцев испытывает проблемы при преодолении атмосферного слоя, и русские братья по оружию могут помочь решить эту задачу. Кроме того, Ким Чен Ын хотел бы, чтобы Россия помогла ему с созданием системы спутников-разведчиков, а также поставила современную авиацию и в целом поспособствовала модернизации вооруженных сил. Не исключено, что такая военно-техническая помощь является платой за миллионы боеприпасов, а теперь и северокорейских солдат, которые отправляются на украинский фронт набираться боевого опыта. При этом южным корейцам и их американским партнерам сложно не отдавать себе отчет в том, что соглашение, подписанное Путиным и Ыном, подразумевает не только военную помощь КНДР России в случае войны, но и наоборот - Россия обязуется помочь Северной Корее, если что. Это, на минуточку, союз двух ядерных держав, пусть и несоразмерных по величине, но по агрессивности и готовности преодолевать любые «красные линии» вполне дополняющих друг друга.