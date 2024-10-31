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НАТО не успевает даже за Ыном

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Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
00:16 938

Впервые почти за год Северная Корея осуществила испытания межконтинентальной баллистической ракеты, способной поразить цели на территории США. Во время пуска присутствовал сам Ким Чен Ын, что было отображено в официальной хронике.

Разумеется, после этого последовало совместное заявление дипломатических ведомств США, Японии и Южной Кореи, где пуск расценивался как усиливающий напряженность. КНДР «решительным образом» призвали «немедленно прекратить серию провокационных и дестабилизирующих действий, которые угрожают миру и безопасности на Корейском полуострове и за его пределами».

Межконтинентальная баллистика северокорейцев испытывает проблемы при преодолении атмосферного слоя, и русские братья по оружию могут помочь решить эту задачу

Генеральный штаб Южной Кореи сообщил, что была использована новая ракета дальнего радиуса действия на твердом топливе. Такие ракеты легче перемещать и быстрее приготовить к запуску.

По данным японских военных, ракета, запущенная под высоким углом, находилась в полете 86 минут, что дольше, чем во время предыдущих испытаний, и поднялась на рекордную для корейских баллистических ракет высоту. Запуск был осуществлен с 12-осной мобильной платформы, которая была продемонстрирована в сентябре. Уже тогда в связи с этим заговорили о наличии у КНДР ракеты, которая по величине превышает известные образцы.

Предыдущее испытание межконтинентальной баллистической ракеты северокорейцы провели в декабре прошлого года, тогда была запущена твердотопливная ракета Hwasong-18.

Это, на минуточку, союз двух ядерных держав, пусть и несоразмерных по величине, но по агрессивности и готовности преодолевать любые «красные линии» вполне дополняющих друг друга

Эта сама по себе тревожная информация воспринимается значительно серьезнее на фоне заключения соглашения между КНДР и Россией об оборонной взаимопомощи. Эксперты утверждают, что межконтинентальная баллистика северокорейцев испытывает проблемы при преодолении атмосферного слоя, и русские братья по оружию могут помочь решить эту задачу.

Кроме того, Ким Чен Ын хотел бы, чтобы Россия помогла ему с созданием системы спутников-разведчиков, а также поставила современную авиацию и в целом поспособствовала модернизации вооруженных сил.

Не исключено, что такая военно-техническая помощь является платой за миллионы боеприпасов, а теперь и северокорейских солдат, которые отправляются на украинский фронт набираться боевого опыта. При этом южным корейцам и их американским партнерам сложно не отдавать себе отчет в том, что соглашение, подписанное Путиным и Ыном, подразумевает не только военную помощь КНДР России в случае войны, но и наоборот - Россия обязуется помочь Северной Корее, если что. Это, на минуточку, союз двух ядерных держав, пусть и несоразмерных по величине, но по агрессивности и готовности преодолевать любые «красные линии» вполне дополняющих друг друга.

Сейчас Путин проверяет реакцию Запада, стран НАТО и Южной Кореи на использование северокорейского контингента в войне в Украине. В НАТО привычно отделались выражением озабоченности

О том, насколько в КНДР серьезно отнеслись к миссии, говорит уровень генералов, сопровождающих контингент. По данным Reuters, это генерал-полковник Ким Ен Бок, командующий войсками специального назначения. Он считается главным военным представителем Ким Чен Ына в России. Так же в России находится генерал-полковник Ри Чанг Хо, заместитель начальника Генерального штаба и глава Главного разведывательного бюро. Вместе с ними приехал генерал-майор Син Кум Чхоль, глава Главного оперативного управления. Ын послал лучших и самых доверенных.

Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS сказал, что сейчас Путин проверяет реакцию Запада, стран НАТО и Южной Кореи на использование северокорейского контингента в войне в Украине и в зависимости от их реакции будет принимать следующее решение об увеличении этого контингента. И пока, по его словам, «реакция ноль».

Станет ли она больше ноля? Пока в Украине, по словам президента, ожидают группу южнокорейских представителей, с которой будет налажена совместная работа. Пока точно можно говорить об обмене разведывательными данными. В НАТО привычно отделались выражением озабоченности. Возможно, позже, потом последуют какие-то шаги, как всегда с большим запозданием.

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