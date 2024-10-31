USD 1.7000
EUR 1.8441
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Новость дня
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева

Никакой нормализации: Саудовская Аравия обвинила Израиль в «геноциде»

00:19 564

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд, выступая в четверг, 31 октября, на инвестиционной конференции в Эр-Рияде, обвинил Израиль в «геноциде» в северной части сектора Газа. Его слова приводят израильские «Детали».

«В настоящее время мы успешно продвигаем двусторонние отношения с США, которые не связаны с нормализацией с Израилем, — заявил глава МИД Саудовской Аравии. — Мы не признаем Израиль до провозглашения Палестинского государства. И у нас нет проблем с тем, чтобы подождать, когда ситуация на этом направлении сдвинется с мертвой точки».

Фейсал бин Фархан Аль Сауд пояснил, что продвигаемые соглашения между США и Саудовской Аравией относительно торговли и искусственного интеллекта «не привязаны ни к какой третьей стороне» и могут быть заключены довольно быстро. «Мы бы рады были их заключить еще до выборов в США, но это не от нас зависит», — сказал он.

«Но с некоторыми другими соглашениями дело обстоит сложнее», — признал глава МИД королевства.

Издание напоминает, что Саудовская Аравия и США рассматривают ряд соглашений, касающихся ядерной энергетики, безопасности и сотрудничества в обороне, которые изначально должны были включать нормализацию отношений с Израилем.

Как турецкая разведка следила за Геббельсом
Как турецкая разведка следила за Геббельсом свидетельствуют документы
01:27 16
Не торговая война, а буря в стакане
Не торговая война, а буря в стакане горячая тема
31 октября 2024, 17:56 3264
Хаменеи дал приказ подготовить удар по Израилю
Хаменеи дал приказ подготовить удар по Израилю обновлено 01:14
01:14 1074
НАТО не успевает даже за Ыном
НАТО не успевает даже за Ыном горячая тема
00:16 941
Доживет ли Гасым до понедельника?
Доживет ли Гасым до понедельника? война миров
31 октября 2024, 16:17 5568
Дело о контрабанде на 326 миллионов
Дело о контрабанде на 326 миллионов что происходит на суде
31 октября 2024, 22:00 3320
В Израиле задержаны азербайджанцы, работавшие на Иран
В Израиле задержаны азербайджанцы, работавшие на Иран все еще актуально
31 октября 2024, 13:50 6774
Пушки круче масла. А победу одержит инфляция
Пушки круче масла. А победу одержит инфляция война войной, а обед по расписанию
31 октября 2024, 13:00 4713
Блинкен: под Курском 8 тысяч солдат КНДР, готовых к бою
Блинкен: под Курском 8 тысяч солдат КНДР, готовых к бою
31 октября 2024, 23:10 1555
Mercedes с китайским двигателем
Mercedes с китайским двигателем новый поворот
31 октября 2024, 19:51 5490
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева прямой эфир; все еще актуально
31 октября 2024, 09:57 4743

ЭТО ВАЖНО

Как турецкая разведка следила за Геббельсом
Как турецкая разведка следила за Геббельсом свидетельствуют документы
01:27 16
Не торговая война, а буря в стакане
Не торговая война, а буря в стакане горячая тема
31 октября 2024, 17:56 3264
Хаменеи дал приказ подготовить удар по Израилю
Хаменеи дал приказ подготовить удар по Израилю обновлено 01:14
01:14 1074
НАТО не успевает даже за Ыном
НАТО не успевает даже за Ыном горячая тема
00:16 941
Доживет ли Гасым до понедельника?
Доживет ли Гасым до понедельника? война миров
31 октября 2024, 16:17 5568
Дело о контрабанде на 326 миллионов
Дело о контрабанде на 326 миллионов что происходит на суде
31 октября 2024, 22:00 3320
В Израиле задержаны азербайджанцы, работавшие на Иран
В Израиле задержаны азербайджанцы, работавшие на Иран все еще актуально
31 октября 2024, 13:50 6774
Пушки круче масла. А победу одержит инфляция
Пушки круче масла. А победу одержит инфляция война войной, а обед по расписанию
31 октября 2024, 13:00 4713
Блинкен: под Курском 8 тысяч солдат КНДР, готовых к бою
Блинкен: под Курском 8 тысяч солдат КНДР, готовых к бою
31 октября 2024, 23:10 1555
Mercedes с китайским двигателем
Mercedes с китайским двигателем новый поворот
31 октября 2024, 19:51 5490
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Иран до 5 ноября ударит по Израилю. Советник Нетаньяху отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева прямой эфир; все еще актуально
31 октября 2024, 09:57 4743
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться