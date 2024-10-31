Никакой нормализации: Саудовская Аравия обвинила Израиль в «геноциде»

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд, выступая в четверг, 31 октября, на инвестиционной конференции в Эр-Рияде, обвинил Израиль в «геноциде» в северной части сектора Газа. Его слова приводят израильские «Детали».

«В настоящее время мы успешно продвигаем двусторонние отношения с США, которые не связаны с нормализацией с Израилем, — заявил глава МИД Саудовской Аравии. — Мы не признаем Израиль до провозглашения Палестинского государства. И у нас нет проблем с тем, чтобы подождать, когда ситуация на этом направлении сдвинется с мертвой точки».

Фейсал бин Фархан Аль Сауд пояснил, что продвигаемые соглашения между США и Саудовской Аравией относительно торговли и искусственного интеллекта «не привязаны ни к какой третьей стороне» и могут быть заключены довольно быстро. «Мы бы рады были их заключить еще до выборов в США, но это не от нас зависит», — сказал он.

«Но с некоторыми другими соглашениями дело обстоит сложнее», — признал глава МИД королевства.

Издание напоминает, что Саудовская Аравия и США рассматривают ряд соглашений, касающихся ядерной энергетики, безопасности и сотрудничества в обороне, которые изначально должны были включать нормализацию отношений с Израилем.