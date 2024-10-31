Известного российского оппозиционера кремировали в Украине

В четверг в Киеве прошла церемония прощания с Ильдаром Дадиным — известным российским оппозиционером, который воевал на стороне Украины.

О прощании с Дадиным сообщил Легион «Свобода России» — состоящее из россиян формирование в украинской армии.

«Он знал, что мы все несем ответственность за действия своего государства. Он очень сильно хотел вернуться домой с оружием в руках, но судьба распорядилась иначе», — цитирует пресс-служба ЛСР слова заместителя командира легиона Максимилиана Андроникова, сказанные на церемонии.

Прощание прошло на Байковом кладбище Киева, тело Дадина кремировали.

Ильдар Дадин, боец украинской армии с позывным «Ганди», погиб 5 октября на фронте в Харьковской области.