Российского пропагандиста, которого ищут США, видели в Грузии в день выборов

Об этом сообщают «Репортеры без границ», называя Малькевича «основателем пропагандистской сети на оккупированных украинских территориях» .

Российский пропагандист Александр Малькевич, в прошлом связанный со структурами основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, находился в Грузии 26 октября, в день парламентских выборов.

«Репортеры без границ» подчеркивают, что «встревожены ролью этого кремлевского ретранслятора в распространении российской дезинформации в Грузии».

В апреле 2021 года Малькевич был внесен в санкционный список США. Американские власти обосновали свое решение тем, что он содействует глобальным дезинформационным операциям Пригожина. В частности, Малькевич проводил кампанию, дискредитирующую избирательный процесс в США. Правительство США объявило награду за информацию об этом человеке.